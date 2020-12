Endless Dungeon – Amplitude Studios continue d’étendre son univers

Les Game Awards 2020 auront été l’occasion pour de nombreux studios et éditeurs de présenter leur futurs titres. Si les annonces d’un nouveau Dragon Age ou Mass Effect accaparent toute l’attention, d’autres productions plus modestes se sont aussi dévoilées au public. C’est notamment le cas d’Endless Dungeon.

Si vous avez l’impression d’avoir déjà entendu ce nom quelque part, c’est peut être que vous aviez passez quelque heures sur Dungeon of Endless, un Rogue-like croisé à un Dungeon Keeper-like développé par Amplitude studios, que l’on retrouve également derrière le jeu qui va nous intéresser. Endless Dungeon est en effet leur dernière production et va venir enrichir “l’univers Endless” qu’Amplitude studios fait grandir depuis déjà trois jeux. Bien que présentant des spécificités propres en terme de gameplay, leurs trois titres partagent une base commune axée sur la stratégie au tour par tour.

Une tradition qui prendra fin avec Endless Dungeon, ce dernier proposant un gameplay plus tourné vers l’action à l’image d’un Hack ‘n’ slash. Par contre, le jeu suivra les traces de son grand frère Dungeon of Endless en adoptant un système de Rogue-like Rogue-lite. Vous serez à la tête d’une équipe de mercenaires chargée de traverser un base spatiale en protégeant un cristal.

Base spatiale qui bien évidement grouille de créatures désireuses de vous faire la peau. Il faudra donc bien choisir les membres de son escouade suicidaire, ainsi que la bonne route à emprunter, pour espérer réussir, ou bien alors mourir et recommencer. Du Rogue-lite bien classique.

Classique certes, mais pas inintéressant. Amplitude Studios n’en est pas à sa première production et l’on est en droit d’attendre un titre aux mécaniques de jeu intelligente et fun. Il faudra bien sûr mettre les mains dessus afin de pourvoir en juger comme il se doit, même si l’on peut déjà apprécier la direction artistique, plutôt cartoon, mais toujours léché.

D’ailleurs, Amplitude Studios propose de s’inscrire à la newsletter du jeu et de recevoir un skin gratuit à la sortie de celui-ci, en plus de tenir informer sur l’avancée du projet. On ignore encore quand l’aventure sur Endless Dungeon débutera, par contre on sait qu’il sera disponible sur PC (via Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch, sans oublier sur PS5 et Xbox Series X/S.