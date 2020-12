Le prochain Mass Effect s’officialise aux Game Awards avec un somptueux trailer

On le savait depuis le dernier N7 Day et les dires de Casey Hudson, la licence Mass Effect n’aura pas seulement le droit à une Édition Légendaire compilant la trilogie Shepard dans des versions remastérisées, mais aussi a un tout nouvel épisode inédit dédié à la nouvelle génération de consoles et aux PC.

La confirmation concrète de ces propos ne s’est pas fait attendre longtemps, puisqu’à la surprise générale, nous avons eu le droit à un premier trailer, ou dirons-nous teaser, de ce prochain épisode que l’on espère plus réussi que le tout juste bon segment Andromeda. On ne sait si cela sera une suite à ce dernier d’ailleurs, puisqu’il devait amorcer une nouvelle trilogie.

Si le projet est enthousiasmant, dû aussi à la somptueuse bande-annonce qui nous a été offerte, on peut malgré tout légitiment se poser des questions sur la stratégie de Bioware quant à l’annonce de leurs futurs jeux. Comme nous le faisions remarquer sur notre article concernant Dragon Age 4, empiler les projets n’est jamais bon, même pour un si gros studio.

Ainsi, alors même que le prochain RPG Héroic Fantasy de Bioware n’a pas de nom définitif et n’a rien montré, annoncer ce Mass Effect ne nous semble pas forcément cohérent, ni même judicieux. Hormis peut-être pour rassurer les actionnaires d’Electronic Arts, mais toujours est-il qu’il faudrait peut-être se concentrer avant tout sur Dragon Age 4 qui depuis deux ans ne se montre pas.

D’autant plus que cela permettrait peut-être d’éviter à l’avenir les soucis rencontrés avec Andromeda qui calquait tellement ses principes de jeu sur Dragon Age Inquisition, qu’il en avait perdu l’essence même de ce qui faisait le sel du space opera épique du studio américain.

Mais bon, laissons le bénéfice du doute aux développeurs, puisque deux équipes différentes travaillent sur l’un et l’autre des jeux et que de toute façon ce Mass Effect ne devrait pas voir le jour avant 2023 au moins.

Enfin, il faut reconnaitre que cette annonce nous a tout de même donné quelques jolis frissons et que l’on a hâte d’en savoir plus. En attendant, on pourra toujours se faire les dents sur Mass Effect Édition Légendaire arrivant au printemps 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.