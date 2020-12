Dragon Age 4 s’offre un court trailer cinématique aux Game Awards 2020

La cérémonie des Game Awards a été l’occasion de découvrir nombre de jeux inédits et donc annoncés pour l’occasion, mais aussi un rendez-vous pour certains autres désireux de rappeler au monde leur existence. Ce fut le cas de Dragon Age 4, dont le nom officiel reste encore à découvrir, qui nous a gratifiés de sa présence par un nouveau trailer.

Mais ne vous emballez pas, il ne s’agissait simplement que d’une bande-annonce cinématique nous présentant l’univers du jeu, qui ne diffère pas réellement des précédents opus, et il ne nous a été montré aucune séquence de gameplay, ni même quelques images de ce à quoi le jeu pourrait ressembler.

Annoncé aux Game Awards de 2018, cela fait maintenant deux ans que nous attendons d’entrevoir ne serait-ce que quelques minutes la bête qui a perdu mi 2019 son producteur principal en la personne de Ben Irving, mais aussi Mark Darrah, producteur exécutif, il y quelques jours. Et quand on sait que le jeu connait un développement compliqué, on peut comprendre que Bioware n’ait tout simplement rien à montrer.

Cependant, et même si cela n’est pas si inquiétant que cela, le studio ayant tendance depuis quelques années à annoncer ses futurs jeux trop tôt, on ne peut pas non plus dire que nous soyons confiants quant à ce futur épisode. Cependant, après un Dragon Age 2 très moyen, voire raté, la licence avait su renaitre de ses cendres de la plus belle des manières avec Inquisition.

Reste qu’après l’annonce d’un nouveau Mass Effect, Bioware se lance sur un autre énorme chantier, alors que le premier est, semble-t-il, loin d’être terminé, le titre ne devant pas sortir avant le printemps 2022. Alors même si ce sont deux équipes différentes qui s’occupent des deux jeux, peut-être faudrait-il concentrer le gros des forces sur le développement de ce Dragon Age 4 qui commence à se faire désirer.

En attendant d’en voir ou d’en savoir un peu plus, nous vous partageons un petit résumé du contexte dans lequel se déroulera Dragon Age 4 et mis à disposition sur le site officiel du jeu par Bioware.

Entrez dans Thédas, un monde vivant dans lequel vous découvrirez une nature sauvage, de dangereux labyrinthes et des villes étincelantes. À l’ère des dragons, les nations s’affrontent, les combats font rage et les arcanes de la magie sont partout. Le destin de ce monde ne tient qu’à un fil. Thédas veut un nouveau héros, celui que l’on n’attendait pas. Formez une communauté de braves pour résister à la tempête qui approche. Amitiés, drames et romances ne manqueront pas, tandis que vous composerez une équipe hors normes, avec des individus brillants. Devenez le héros qui incarnera une lueur d’espoir dans les moments les plus sombres.

Voilà qui est alléchant et qui donne furieusement envie de se replonger dans cet univers profond et riche, mais il va falloir prendre notre mal en patience et nous satisfaire du teaser ci-dessous pendant un bout de temps encore.