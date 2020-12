Dragon Age 4 sera présent lors des Game Awards 2020

Depuis quelques années, le moins que l’on puisse dire, c’est que BioWare enchaîne un peu les contre-performances, et Dragon Age 4 s’en voit d’autant plus attendu par la communauté de fans, avec l’espoir qu’il ne s’agisse pas encore une fois d’un échec cuisant. On se souvient du démarrage catastrophique de Mass Effect Andromeda qui avait notamment dû être complètement retravaillé au niveau des animations, et dont l’histoire n’aura finalement pas autant marqué les joueurs que la trilogie originale.

Le dernier gros échec en date, que vous avez certainement déjà tous oublié, n’est autre que Anthem, le fameux “Destiny killer” qui devait faire office de rouleau-compresseur dans le domaine du jeu vidéo dit service, mais qui n’aura réussi qu’à éroder encore un peu plus la confiance des fans envers le studio. Un reboot avait par ailleurs été annoncé, histoire de tenter de sauver le jeu, mais 2020 touchant à sa fin, nous n’aurons certainement pas de nouvelles de ce projet avant 2021.

C’est dans ce climat particulier que Dragon Age 4 pourrait bien avoir la lourde tâche de redorer le blason de BioWare. Malheureusement, ce n’est pas le départ du producteur exécutif Mark Darrah il y a quelques jours qui était là pour nous rassurer. Pour autant, pas de panique, le développement suit son cours et nous allons même être gratifiés d’une petite présentation lors des Game Awards de fin d’année 2020, qui se tiendront dans la nuit du 10 au 11 décembre à partir de 1h du matin.

Depuis 2018, date de la première annonce, nous n’avons finalement pas eu grand-chose à nous mettre sous la dent, et il se pourrait bien que le moment de nous dévoiler une vraie belle bande-annonce soit venu. En tout cas, c’est ce que l’on espère. Afin de patienter, et si vous êtes fan de l’univers, BioWare vient déjà de mettre en ligne pour le Dragon Age Day quelques petites histoires afin de vous plonger dans l’ambiance et de faire monter la hype d’ici la cérémonie des Game Awards, alors ne vous en privez pas.

Enfin, si vous souhaitiez vous faire Dragon Age: Inquisition durant l’hiver, sachez que son édition GOTY est actuellement en promo sur PS4 à 6,89 euros, et ce jusqu’au 23 décembre 2020. Une belle occasion de découvrir ce grand jeu pour ceux qui seraient malheureusement passés à côté durant cette génération.