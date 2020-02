Anthem – 2020 verra-t-il le titre revenir tel le phénix ?

Bioware, en la présence de Casey Hudson, annonce reprendre en main Anthem dans le but de le refondre.

Anthem, c’est le gros naufrage de l’année 2019. Ce qui aurait dû être le retour en force de Bioware sur les devants de la scène après quelques années de calme n’a finalement pas eu l’effet escompté, bien au contraire. Si les fans ont répondu présent, c’était au contraire pour mieux admirer le naufrage d’un studio dont personne n’attendait forcément la chute, surtout pas après les succès de Dragon Age et Mass Effect (et même si Andromeda n’était pas un grand succès non plus). Et pourtant, le studio ne baisse pas les bras. Après une année passée à corriger, patcher et essayer de maintenir de la vie sur les serveurs (avec quand même le développement de 3 saisons autour de nombreux patchs de sauvetage), celui qui aurait dû être le rival de Destiny va suivre une nouvelle campagne de refonte dans l’optique d’obtenir le jeu dont tout le monde rêvait.

C’est en effet ce que semble indiqué Casey Hudson, directeur de jeux chez Bioware et responsable notamment de la licence Mass Effect, sur le blog officiel du studio. Dans un communiqué assez sommaire, il annonce que, pour cette année 2020, année qui marquera d’ailleurs celle de la 2ème année de vie de la licence, l’équipe de développement allait entreprendre la refonte du titre original. Effectivement, d’après lui, le titre a besoin de bien plus que des extensions et des mises à jour pour combler les lacunes abyssales dont il dispose toujours, même malgré la somme de travail accomplie l’an dernier. Ainsi, dans l’optique de proposer le Anthem dont rêvent les joueurs, avec un meilleur système de loot, une expérience de jeu plus motivante et gratifiante, il estime que la refonte est l’option de choix.

Mais dans les faits, qu’est-ce que cela implique pour les joueurs ? Eh bien, pendant encore quelques temps, il faudra se contenter du soft actuel qui, s’il n’est pas parfait, est quand même largement plus jouable que celui dont nous disposions à la sortie. Bioware confirme que les événements continueront avec des roulements au niveau des magasins du jeu et des événements saisonniers, même si des saisons inédites ne sont pas à prévoir dans un avenir proche, l’homme préférant maintenir ses équipes sur le chantier prioritaire afin que les fans profitent le plus tôt possible du titre qu’ils méritent.

Une dernière interrogation repose sur la distribution de sa forme finale. S’il va de soi que les joueurs n’ayant pas le jeu devront passer à la caisse, qu’en est-il de ceux qu possèdent déjà la galette ou sa version dématérialisée ? Sa nouvelle forme fera-t-elle table rase du passé ? Beaucoup de questions vont devoir trouver réponse le temps du développement et gageons que le studio ou même l’auteur du post faisant part des projets en diront plus lorsqu’ils pourront/auront une réponse.

Peu à ajouter à tout ceci… Sachez que vous pouvez lire le message original en cliquant sur le lien dans le tweet où en cliquant directement sur le lien dans les sources ci-dessous. Espérons que le développement de cette nouvelle version de Anthem vivra un parcours moins chaotique et nous ravira quand il sortira sous sa forme définitive. Il est toujours disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.