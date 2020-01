Bungie met les Gardiens de Destiny 2 à contribution pour aider l’Australie

Bungie se lance dans une campagne de levée de fonds aux couleurs de Destiny 2, afin de venir en aide à l’Australie.

Si le jeu vidéo s’est dernièrement fait tacler par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, en le plaçant au même rang que le tabac et l’alcool, force est de constater que ce qui semble caractériser le plus les joueurs ces derniers temps, c’est surtout leur propension à répondre présents lorsqu’il est question de venir en aide aux organismes qui en ont besoin. Et les joueurs de Destiny 2 ont aujourd’hui l’occasion d’apporter leur pierre à l’édifice, à l’instar par exemple de l’un des temps forts de 2019, le Z Event, qui établissait en septembre dernier le record du monde de donations pour un stream caritatif, dont l’intégralité des 3 509 878 euros a été reversée à l’Institut Pasteur.

Cette fois-ci, alors que l’Australie vient de subir un désastre écologique sans précédent, Bungie a souhaité mettre ses joueurs à contribution en leur offrant la possibilité de s’offrir un très chouette t-shirt Guardians for Australia, afin de récolter des fonds qui seront entièrement reversés à WIRES et au NSW Rural Fire Service. Cette campagne de soutien est actuellement en ligne, vous pouvez donc commander votre t-shirt sur le site de Bungie, et elle prendra fin le 18 février prochain.

Vous vous demandez peut-être si les joueurs de Destiny 2 ont bien répondu présents à l’appel de Bungie ? Eh bien, sachez que ce ne sont pas moins de 42 000 commandes qui ont été passées lors des premières 24 heures, et que plus de 20 000 dollars australiens ont été récoltés en parallèle pour la Croix-Rouge australienne, où il est toujours possible de faire un don si le cœur vous en dit.