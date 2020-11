Mass Effect Édition Légendaire s’officialise enfin pour 2021

Secret de Polichinelle depuis des mois, Mass Effect Édition Légendaire va enfin sortir des placards d’EA, et finalement arriver au meilleur des moments pour satisfaire les joueurs. Si l’on en parle depuis longtemps, la fin de génération approchant, on commençait tout de même à s’inquiéter. Cependant, EA avait prévu le coup en visant le N7 Day (7 novembre), date qui parlera aux fans de la série. En attendant la période de sortie des consoles de nouvelle génération, l’éditeur va donc pouvoir profiter de la transition, afin de vendre à la fois les jeux à l’énorme parc installé de PS4, tout en faisant de l’œil aux joueurs qui passeront sur next gen, en leur promettant des fonctionnalités spécifiques, en profitant du surplus de puissance de ces machines.

Maintenant que l’annonce est officielle, que peut-on vraiment attendre de cette nouvelle version ? Tout d’abord, Mass Effect Édition Légendaire contiendra Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, ainsi que tous leurs DLC sortis à ce jour. Cela comprendra donc les contenus scénarisés, mais aussi les armes, armures, ainsi que les différents packs, ce qui promet déjà une dose de contenu phénoménale pour qui découvrirait la licence ou ceux qui voudraient se refaire la série en long en large et en travers.

Bien entendu, remaster oblige, vous aurez droit à une optimisation des jeux, des graphismes rehaussés en 4K, et certainement un framerate à hauteur de nos espérances. Malgré tout, nous n’avons pas encore de détails très précis. Il faudra donc attendre avant de savoir comment les jeux tourneront sur PS4 et Xbox One, et si les versions Pro et One X bénéficieront aussi de la 4K (30 ou 60 fps ?). Tout ce que l’on peut vous dire c’est que la next gen bénéficiera d’optimisations spécifiques, alors attendons bien sagement pour en savoir davantage.

En attendant plus d’informations, Mass Effect Édition Légendaire sortira au printemps prochain sur PS4/PS5, Xbox One/Series X, ainsi que sur PC, alors préparez-vous à très bientôt retrouver le Commandant Shepard et son équipage à bord du Normandy, certainement l’un des vaisseaux les plus classes, tous jeux vidéo confondus.