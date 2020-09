Endless Memories -Symphony of Valdis Story

L’univers du jeu indépendant, c’est un peu comme un nouveau monde riche en mines d’or qui attendent d’être découvertes. Fouiller devient alors une véritable passion à part en tiers.Et qu’il est agréable de se perdre sur Steam ou sur Twitter afin de tenter de découvrir un jeu qui attirera notre regard de prospecteur vidéo-ludique. La trouvaille du jour, c’est Endless Memories.

Développé par le studio Homunculus Games, Endless Memories avait séduit le public avec sa campagne Kickstarter. Sans être un succès retentissant, les fonds nécessaire avaient été récolté et le jeu était en chantier depuis.

Le voici alors qui refait surface pour annoncer sa date de sortie, prévue pour le 19 octobre 2020 sur PC via Steam. À noter qu’une version Switch est également en préparation, mais hélas ici, aucune date de sortie ne fut annoncé.

Alors vous vous dites c’est bien tout ça, mais c’est quoi Endless Memories ?

Endless Memories est un action-rpg plaçant joueurs et joueuses sous la capuche de Rem, un jeune garçon obligé de se frayer un chemin à travers les esprits des rêveurs. Une tâche des plus ardues puisque le jeu nous promet d’y croiser prêt de 150 ennemis différents. Fort heureusement Rem sait se défendre.

Endless Memories est donc un rpg en side-scrolling demandant de faire preuve de bons réflexes pour parcourir (et y survivre) son monde des rêves non-linéaire. Pour cela il sera nécessaire de faire progresser Rem via l’acquisition et l’amélioration de compétences diverses. L’on est donc bien face à un jeu descendant de Castlevania: Symphony of the Night, ou plus récemment d’un Valdis Story: Abyssal City.

Pour autant, malgré son roster d’ennemis assez impressionnant, Endless Memories ne semble pas non plus vouloir réinventer la roue. Le titre devrait donc satisfaire les amateur du genre en manque d’os à ronger. Ce qui est déjà trés bien.

Reste plus qu’à voir manette en main ce qu’il vaut. Pour cela, on le rappel, il faudra attendre (seulement) le 19 Octobre prochain pour y jouer sur PC.