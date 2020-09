Eldest Souls – Dark Souls of the Colossus

Première production du studio indépendant Fallen Flag, Eldest Souls est, tel qu’il est décrit sur le site de l’éditeur United Label, un Souls-like/Boss-rush mijoté façon Pixel-Art. Les inspirations du tout jeune studio basé à Londres sont ici plus qu’évidentes. À savoir, la série des Souls et Shadow of the Colossus, rappelant de ce fait un autre jeu indépendant, Titan Souls.

Régnant autrefois sur toute chose, les Dieux anciens furent emprisonnés pendant bien longtemps, permettant ainsi le développement et la prospérité de l’humanité. Hélas, ces jours de paix sont révolus. Dans une ultime vengeance, les Dieux anciens propagèrent la mort et la désolation à travers le monde. Et malgré la mise en marche de la Grande Croisade, censée en finir pour de bon avec les divinités vengeresses, le monde n’est fait désormais que de terres arides où tous les royaumes des hommes ont chuté. S’avance alors un guerrier solitaire. Sa destination: la Citadelle, ancienne prison des Dieux. Son objectif : les exterminer.

Un pitch à première vue simple, tout à fait adapté au style boss-rush du jeu, qui met tout de même en place un contexte et une mythologie suffisants pour investir joueurs et joueuses. Ainsi, dans les bottes du guerrier solitaire, ces derniers pourront explorer la vaste Citadelle, à la recherche de Dieux anciens à occire.

En plus des affrontements avec les divines créatures, il sera possible d’arpenter les méandres de la prison-temple afin d’y croiser bon nombre de PNJs, d’accomplir moult quêtes et dévoiler pléthore de mystères.

Souls-like oblige, les combats face aux différents Dieux demanderont une dextérité et une concentration certaine. Néanmoins, il sera possible de progresser via trois arbres de compétences, illustrant chacun un style de combat (Windslide, Berserker Slash et Counter).

Mais ce n’est pas tout, car terrasser les Dieux accordera également un nouvel atout au guerrier solitaire. En effet, chaque Dieu mis à terre laissera derrière lui un fragment octroyant un pouvoir unique. Cela pourra être une nouvelle compétence ou l’amélioration d’une compétence de l’arbre à la manière des charmes dans Hollow Knight.

Suite à la situation de Covid-19, Eldest Souls avait été repoussé à cette fin d’année 2020 sans pour autant qu’une date de sortie ne soit dévoilée. Un état de fait qui n’a toujours pas changé. Il faudra donc patienter encore un peu avant de le voir arriver sur PC, via Steam et GOG, et sur la Switch de Nintendo. Cependant, une démo est déjà disponible.