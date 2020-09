Firework – Le feu aux cultes

Si, soit vous êtes un vieux de la vieille en termes de jeux vidéo, soit vous êtes un joueur récent mais ouvert aux antiquités vidéoludiques qui ont pavé la route de vos titres récents depuis des décennies, il est possible que Firework allume une petite flamme dans vos pupilles avides d’action et de plateforme à l’ancienne.

De fait, ce petit nouveau, qui vient tout juste de se ranger sur Switch dans la case déjà bien encombrée des jeux dits néo-rétro, ne manquera pas de vous évoquer des titres cultes tels que les Mega-Man 2D (quelle que soit la génération) ou encore, plus récent, Cave Story, pour n’en citer que deux. On pourrait ajouter à cette sélection 20 000 platformers 2D, mais vous avez saisi l’idée.

Dans Firework, vous incarnez Yan, chargé de veiller sur un mystérieux complexe appelé Facility, et sur ses occupants, des petites créatures toute rondes appelées, fort à propos, Sphères. La dolce vita, comme dirait le poète Booba, jusqu’au moment où une alarme retentit et où tout le lieu commence à partir en flammes, avec une armada de créatures ardentes bien décidées à cramer tout de fond en comble en guise d’adversaires.

Le gameplay de la bête s’avère plutôt classique, avec du shoot façon Mega-Man accompagné de tir vers le bas, de la plateforme à enchaîner sans trop se vautrer, et du boss-fight bien velu pour conclure les niveaux. Le rendu visuel et sonore renvoie directement dans les belles années de la NES ou de la SNES (et équivalents chez SEGA). Des power-up cachés sont également présents.

Du dash, du double-jump, du wall-jump… Firework ressemble vachement à du shooter 2D bien énervé tel qu’on en consommait fut un temps, nous, les Grands Anciens. Il est désormais dispo sur Switch contre une quinzaine d’euros, mais également présent sur Steam depuis 2018 pour même pas 5 balles, alors chacun son support. Notez que le jeu est jouable en duo off-line.