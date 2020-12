Perfect Dark – Un retour inattendu annoncé en vidéo aux Game Awards

Voilà un trailer et une annonce que l’on n’avait pas du tout, mais alors pas du tout vu venir. Lors des Game Awards de la nuit dernière, un nouveau Perfect Dark, licence dont le premier épisode sorti en 2000 sur Nintendo 64 est culte, s’est vu annoncé via un trailer cinématique. Développé par The Intiative qui fait partie de l’écosystème Xbox Studios, on peut d’ores et déjà acter que le jeu sera exclusif aux Xbox Series X|S et PC.

Pour rappel, ou info, The Intiative fut fondé en 2018 par Microsoft qui comptait en faire alors l’un si ce n’est le plus studio dédié au développement de jeux pour ses Xbox et PC. Pour ce faire, la firme de Redmond a débauché pas mal de talents d’un peu partout et des boîtes comme Santa Monica Studio, Naughty Dog, 343 Industries ou encore Blizzard et id Software, ainsi que beaucoup d’autres en ont fait les frais.

Un projet ambitieux dont on attendait d’ailleurs le premier gros projet qui était censé redéfinir le jeu d’action et le faire entrer dans une nouvelle ère. Et cela pourrait bien être le cas finalement, car The Initiative ne travaillait pas sur un projet inédit finalement, mais plus à la renaissance d’une vieille licence laissée à l’abandon depuis 2005, si on excepte le resmaster du premier épisode sorti en 2010.

Perfect Dark verra donc le retour de l’agent secret Joanna Dark, pour ce qui pourrait être sa plus terrible et ambitieuse aventure. Si on n’en sait encore que trop peu, cela tournerait autour du concept de science-fiction écologique, terme inventé pour l’occasion par les développeurs.

Pour ce que l’on sait du pitch, l’héroïne part enquêter dans les locaux de DataDyne Corp qui sauva la planète Terre d’une catastrophe écologique de très grande ampleur. Forcément, qui dit corporation et/ou dystopie dit qu’il y a anguille sous roche et que l’entreprise semble profiter de son statut de sauveur tout-puissant pour effectuer quelques opérations louches.

Voilà un point de départ intrigant qui donne envie d’en savoir un peu plus sur ce Perfect Dark qui ne possède pour le moment ni date ni fenêtre de sortie.