The Initiative – Des anciens Naughty Dogs et Santa Monica passent chez Xbox Studios

Quand Xbox n’achète pas des studios par brouettes, il fait ses courses en “ressources humaines” chez la concurrence… Nous parlons ici de The Initiative, l’un des nombreux studios Xbox, fondé par Darell Gallagher, qui fut tour à tour tête pensante chez Activision, puis boss de Crystal Dynamics.

Et pour s’entourer, Gallagher est allé pioché des talents parmi ses ex-collègues de Blizzard, mais aussi chez Naughty Dogs et Santa Monica Studio, deux gros providers d’exclusivités pour Sony. VideogamesChronicles liste ainsi une quinzaine d’artistes et techniciens ayant quitté pour beaucoup de gros studios pour rejoindre The Initiative.

On notera par exemple le nom de Daniel Neuburger, réalisateur du reboot de Tomb Raider qui a passé douze ans chez Crystal Dynamics, ou encore celui de Lee Davis, animateur ayant passé 10 ans chez Naughty Dogs, dont le nom apparait aux génériques d’Uncharted 2, Uncharted 4, The Last of Us et The Last of Us part II.

Une équipe de vétérans, comme on dit dans le métier, qui se met au service d’un projet visiblement très ambitieux dont on ne sait pas encore grand-chose. À l’époque où Phil Spencer avait présenté le nouveau studio, il avait semé quelques vagues indices, rapportant une conversation avec Darell Gallagher :

« Nous parlions de quelques trucs issus de notre passé qui pourraient être intéressants… Rien n’à annoncer encore, mais des choses sur lesquelles il [Gallagher, NDLR] pourrait vouloir travailler. »

La licence en question, issue du passé de la Xbox, pourrait bien être Perfect Dark, un jeu des studios Rare (passés depuis sous contrôle de Microsoft, justement), sorti sur Nintendo 64 en 2000. Sa suite (un préquel, en fait), Perfect Dark Zero était en 2005 au line up sortie de la Xbox 360. Le mystérieux premier jeu de The Initiative devait être révélé durant l’année 2020. D’ici quelques semaines seulement, donc. Aux Game Awards ?