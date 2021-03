Humankind – Le prometteur 4x d’Amplitude Studios est repoussé à cet été

Le 4x est un genre à part du jeu de stratégie et les bons jeux sortant dans cette catégorie sont assez rares chaque année. Son représentant le plus connu étant sans aucun doute Civilization, il ne faut pas oublier qu’à côté existe aussi d’autres titres comme Stellaris, Endless Space, Age of Wonders ou encore Gladius et plus récemment un certain Old World, encore en early access, et donc le jeu qui nous intéresse ici, Humankind.

Pour le résumer simplement, le 4x c’est de la stratégie se fondant sur 4 aspects principaux que sont l’exploration, l’expansion, l’exploitation et l’extermination, même si le dernier est a relativiser, puisqu’il est possible aujourd’hui de remporter des parties sans jamais sortir les armes sur la plupart des représentants du genre. Un titre comme Before We Leave ayant même fait de cette particularité l’un de ses principes de jeu principal.

Tout ça pour dire que le mois prochain devait sortir Humankind sur PC et Stadia, l’un des 4x les plus attendus de ces dernières années tant il se montrait prometteur et qui en plus est développé par les Français d’Amplitude Studios. Nous proposant de retracer l’histoire humaine du néolithique jusqu’à l’époque moderne au travers de différentes cultures, le jeu se montrait séduisant sur le papier de par quelques spécificités.

La principale étant que l’on peut à chaque nouvelle ère adopter une nouvelle culture, différente de celle que l’on avait jusqu’à présent. Rien ne nous empêche alors de partir de la Grèce Antique pour ensuite adopter les coutumes mayas à l’ère suivant, ceci apportant un mélange des cultures réellement intéressant et plutôt rare dans un 4x, inédit diront certains même.

Eh bien il se trouve donc que Humankind ne va donc finalement pas sortir le 22 avril prochain comme il était prévu, mais bien le 17 août 2021 sur PC et Stadia, un report dû essentiellement au souhait des développeurs de travailler encore un peu plus leur jeu et leur concept. Des petites choses de rien du tout comme la diplomatie, le rythme, l’accessibilité ou encore l’équilibrage et l’intelligence artificielle vont alors se voir approfondir et améliorer.

Si cela vous intéresse, vous pourrez retrouver en détail tout ce sur quoi le studio souhaite continuer de travailler avant une sortie en bonne et due forme sur le blog officiel du jeu. Ceci fait suite à l’opération OpenDev Lucy lancée en décembre 2020 (dont vous pouvez voir quelques stats grâce à l’infographie ci-dessous) et qui permettait à certains heureux élus de mettre leurs mains sur une partie du jeu pour pouvoir par la suite faire un retour à Amplitude sur les choses qu’ils souhaiteraient voir améliorer, changer ou approfondi.

Véritable petit succès, cette opération aura permis au studio de mesurer le degré d’attente autour du jeu, mais aussi de comprendre ce qu’attend la communauté du 4x d’une nouvelle entrée dans le genre. Et c’est donc tout à leur honneur d’écouter et de prendre en compte l’avis des joueurs, d’ailleurs Romain de Waubert de Genlis, Directeur du Studio et de la Création, a tenu à adresser quelques mots aux fans suite à l’annonce du report :

Cela a été formidable de voir les joueurs poser leurs mains sur le jeu à l’occasion des dernières sessions OpenDev, en plus de lire leurs retours si positifs (et constructifs !). Les joueurs ont toujours eu une place centrale dans la philosophie d’Amplitude. Sortir Humankind en août nous donnera du temps supplémentaire pour continuer à travailler avec la communauté, peaufiner le jeu et lui garantir une sortie optimale.

Il va donc falloir prendre notre mal en patience encore un petit peu pour avoir ce Humankind entre nos mains, mais les raisons sont compréhensibles et la période actuelle compliquée et finalement ce n’est qu’un report de plus parmi tant d’autres déjà annoncés, et c’est probablement loin d’être terminé. Alors pour vous remercier d’attendre plus longtemps que prévu ce nouveau 4x, Amplitude a décidé d’ajouter du contenu offert aux précommandes.

Ainsi, les ensembles d’avatars Edgar Allen Poe et Lucy sont ajoutés aux bonus de précommandes du jeu et permettront aux joueurs de personnaliser leurs leaders à l’image de ces deux personnages. Enfin, et toujours dans une optique de remerciement, Amplitude a mis en ligne une vidéo revenant sur l’OpenDev Lucy sobrement intitulé “Thank you!”. Rendez-vous le 17 août donc.