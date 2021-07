Zelda Skyward Sword HD: Nintendo dévoile toutes les nouveautés du titre

Annoncé lors du Nintendo Direct de février dernier, Zelda Skyward Sword HD revient sur Switch au top de sa forme dans moins de deux semaines. Si le jeu n’avait pas fait l’unanimité à l’époque de la Wii à cause de ses nombreux problèmes techniques. Nintendo tient à rassurer les joueurs en ce qui concerne sa ressortie sur leur console hybride. En effet, la firme nippone a dévoilé une vidéo montrant toutes les nouveautés en termes de qualité de vie dont bénéficiera le jeu.

Commençons avec ce que nous savions déjà. Dans cette nouvelle version du titre, nous pourrons jouer avec les commandes de l’époque en se servant de la détection de mouvement. En effet, en 2011 nous devions utiliser la Wiimote et le Nunchuk afin de contrôler Link. Sur Switch tout se passera avec nos fameux Joy-Con, le droit pour l’épée et le gauche pour le bouclier.

Cependant, nous pourrons désormais utiliser les commandes améliorées afin de jouer avec les boutons uniquement. Ce sont donc deux manières différentes de jouer qui s’offrent à nous pour notre plus grand plaisir. En même temps, Nintendo n’avait pas trop le choix à cause de la petite Switch Lite qui dispose de Joy-Con intégré directement dans la machine.

Maintenant voyons ce que qu’apporte cette remasterisation. Premièrement, la fluidité du jeu sera grandement améliorée. On ne sait pas à combien d’images par seconde le jeu tournera, mais on peut facilement espérer du 60 FPS pour un jeu qui est sorti en 2011. Ensuite, version HD oblige, le jeu sera bien évidemment plus beau que sur Wii, tout en gardant son côté pastel qui lui est propre.

On continue avec quelques petites nouveautés qui sont les bienvenues. Désormais, nous aurons la possibilité de passer les cinématiques (même si c’est un affront), d’accélérer les dialogues, et les fenêtres d’information ne se répèteront plus lorsque nous prendrons un objet.

Et le meilleur pour la fin, les aides de Fay seront optionnelles. Nous aurons finalement le droit à un vrai personnage secondaire, et non à une intelligence artificielle nous répétant exactement ce que la cinématique nous a montré juste avant.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, ce sera à nous de faire appel à Fay pour recevoir de l’aide, et non elle qui nous dira quoi faire sans le lui avoir demandé. On espère cependant qu’elle ne nous dira pas que notre batterie est presque vide…

The Legend of Zelda Skyward Sword HD arrive le 16 juillet 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.