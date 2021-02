Vous vouliez Breath of the Wild 2 ? Eh bien vous aurez Zelda Skyward Sword HD !

Le Nintendo Direct étant terminé, on ne peut pas dire que nous soyons très enthousiastes sur l’année qui se profile pour Nintendo et ce n’est pas un personnage pour Super Smash Bros. Ultimate ou les sorties de Monster Hunter Rise et Bravely Default II qui vont y changer quoi que ce soit. Pire encore, Big N a passé sous silence l’anniversaire en fin de mois de la licence Zelda ou presque puisque un certain Zelda Skyward Sword HD a fait office de lot de consolation.

Parce qu’il est clair que personne, ou si peu de monde, ne s’attendait à ce que le jeu star présentée pour les 35 ans soit l’un des épisodes les plus mal-aimés de toute la franchise. Objectivement, il n’est pas mauvais, mais comment apprécier justement ce dernier après Breath of the Wild ou encore Wind Waker HD qui lui est nettement supérieur ? On pose la question. En tout cas, pour en apprendre plus sur Breath of the Wild 2, il va nous falloir attendre encore une peu, soit dans le courant de l’année sans plus de précisions.

Aussi, il ne s’agit pas là d’un remake, mais d’un simple remaster qui se verra offrir une résolution haute définition et un gameplay adapté aux Joy-Con. Ce que l’on a vu visuellement ne nous a d’ailleurs pas beaucoup convaincus, hormis le court passage en mode nomade, et on espère aussi que des efforts ont été consentis niveau optimisation et que les très nombreux temps de chargement qui était présents sur Wii en 2011 se verront là, au moins, drastiquement raccourcis.

Bon, on ne va pas se mentir, c’est loin d’être notre épisode favori à la rédaction, mais en toute franchise, ce n’est pas un mauvais jeu, loin de là. Il offrait par exemple un scénario vraiment bon, revenant aux origines de la saga avec la conception même d’Excalibur. Il était donc riche en révélations pour notre plus grand plaisir. Quelques-unes de ses fonctionnalités ont d’ailleurs été reprises dans Breath of the Wild, comme la jauge d’endurance ou encore le parachute, ce que Nintendo n’a pas manqué de rappeler.

Son souci principal fut pour nous sa redondance. En effet, si le gameplay n’est pas mauvais, dès lors que l’on s’offrait un Wii Motion Plus par contre, il devenait vite répétitif et à l’heure où le monde ouvert devenait un standard dans ce genre de jeu, Zelda Skyward Sword lui restait ancré dans une articulation de mondes semi-ouverts blindés de temps de chargement. Certes, il y avait des choses réussies, mais ils risquent d’accuser, plus que d’autres, le poids de son âge aujourd’hui.

Dans les faits, et pour en revenir au gameplay, sachez que Zelda Skyward Sword HD proposera deux façons d’être joué. La Switch Lite n’offrant pas la possibilité de s’adonner au motion gaming, il faudra en passer par un maniement plus classique, ce que l’on aurait aimé avoir aussi en 2011, mais il fallait vendre de l’accessoire à cette époque. La première Switch proposera aussi cette fonctionnalité inédite.

Dans cette configuration l’épée de Link se contrôlera grâce au stick droit pour que l’on puisse garder la même amplitude mouvement qu’en motion gaming. D’ailleurs, que les fans de grands coups d’épée IRL dans le vent armés d’une petite Wiimote se rassurent, cette feature sera bien disponible sur la première Switch, avec une prise en charge de la reconnaissance de mouvement par les Joy-Con, qu’on nous promet d’ailleurs plus précise du fait de la puissance de la machine.

Hormis cela, rien de bien nouveau sous le soleil, si ce n’est l’annonce de manettes Joy-Con à l’effigie de la fameuse épée Excalibur et qui sortiront le jour de sortie de ce Zelda Skyward Sword HD, soit le 16 juillet prochain. On vous laisse les admirer, car ils donnent tout de même très envie !