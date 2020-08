The Legend of Zelda: Skyward Sword – Vers un portage Nintendo Switch ?

Franchement, on a beau y réfléchir, notre dernier commentaire sur les fans de Nintendo (comme quoi ils sont bien tristes) se confirme un peu plus chaque jour. Big N enregistre des produits dérivés ? On parle d’anniversaire. Un type a glissé une information sur les réseaux sociaux ? Et on annonce des sorties. Navrant. Aujourd’hui, on se prépare à une nouvelle déception puisqu’on aurait découvert la mention d’une version Switch de The Legend of Zelda: Skyward Sword.

L’auteur de la “fuite” ? C’est la branche britannique d’Amazon. Effectivement, la branche outre-manche du géant américain propose en précommande une version Switch de ce Zelda sorti à l’origine sur Nintendo Wii en 2011. Enfin, “a proposé” serait apparemment le mot d’ordre ici puisque depuis, le site indique à présent que la page en question n’existe plus. Alors fuite ? Erreur de la part du commerçant ?

Franchement, bonne question. On ne va pas se leurrer, il devient difficile aujourd’hui de voir très loin avec la console hybride d’autant que la firme de Kyoto se montre très (trop ?) discrète. Les rumeurs de Nintendo Direct s’enchaînent sans suite et les fans s’impatientent au point de fouiller le web à la recherche de nouvelles cartouches à se mettre dans la bécane.

Le dernier exemple étant justement la rumeur qui indiquait que Killer7 devait arriver sur Switch, rumeur qui a trouvé origine sur le compte LinkedIn du responsable du portage de la version PC du jeu et qui mentionnait également son travail sur une version hybride (depuis démentie).

Bon, et côté faisabilité, ça donnerait quoi ? Si on admet volontiers que ce serait une attention des plus charmantes, d’autant que les Joycon pourraient rendre l’expérience de jeu très agréable avec les progrès opérés dans le motion gaming depuis les Wiimotes, si on oppose cette rumeur à celle de Killer7, nous, nous mettrions plus franchement nos billes sur le titre de Capcom.

Effectivement, ce dernier existe déjà sur PC dans sa version HD depuis 2018. Le porter sur Switch ne demanderait probablement pas un effort surhumain et ce même en y ajoutant la visée par le mouvement. Dans le cas de Zelda: Skyward Sword, même si Nintendo possède des studios doués en portage (on pense notamment à Grezzo et à ses portages Zelda 64 sur 3DS), l’adaptation de cet épisode ci ne serait probablement pas une mince affaire.

Tout d’abord, réadapter le gameplay des Wiimotes aux JoyCons doit être plus délicat que de créer du gameplay de visée à partir de rien (vu qu’il est conçu avec un matériel en tête) puis, le titre aura besoin de bien plus qu’un lifting tant ce Zelda était daté visuellement, pour l’année 2011 autant que pour la Wii.

Ceci dit, nous nous montrons pessimiste mais c’est pour le bien de tous. Aimeriez-vous que The Legend of Zelda: Skyward Sword se fraye son chemin sur Switch ? En attendant que Nintendo nous dévoile quoique ce soit, vous pouvez toujours nous donner votre avis dans les commentaires.