La Nintendo Switch pourrait à son tour accueillir Killer7

Suda51 n’a visiblement pas fini de nous revendre son passé et il pourrait bien très bientôt, remettre le couvert. Cela fait quelques temps que le bougre ressort ses vieux titres, si on pensera notamment à la version PC de Killer7 sortie en fin d’année 2018, aux aveux de l’intéressé qui confirmait son envie d’offrir un retour à The Silver Case sur consoles modernes ou bien à l’enregistrement de No More Heroes, premier du nom, dans une version Switch auprès de l’organisme de classification de jeux taïwanais, il en aurait pourtant pas fini avec la famille Smith et prévoiraient visiblement son retour sur console hybride.

C’est en tout cas ce qu’indiquent de nouvelles rumeurs provenant tout droit des forums de Resetera. Un utilisateur aurait découvert en fouillant le web, un utilisateur de LinkedIn assez intéressant. Effectivement, l’homme en question, un employé de Engine Software, se présente comme le producteur exécutif de la version Steam et Nintendo Switch du jeu (une fois encore, ne nous croyez pas sur parole, trouvez le lien dans les sources). On ne va pas le cacher, difficile de faire plus crédible comme information mais on ne peut pas ignorer que le titre n’a jusqu’alors, ni été présenté, ni même été annoncé.

Cela dit, quelles sont donc les chances de voir apparaître ce titre sur la console en question ? Nous pensons qu’elles sont relativement grandes. Le soft est loin d’être récent et même la version PC est pas franchement gourmande en ressources. De plus, Suda51 ne cache pas ses ambitions à l’idée de voir ses titres réadaptés sur consoles modernes (il le rappelait encore il y à quelques mois lors de la MomoCon online, la version en ligne de cette convention à laquelle il aime participer) donc ce ne serait pas lui qui s’opposerait à ce que le jeu sorte sur Switch. En revanche, une fois encore, la décision finale appartient à l’éditeur, et Capcom n’a pour le moment…

Qu’en pensez-vous ? Auriez vous envie de jouer à Killer7 sur votre Nintendo Switch ? Quel autre jeu signé Goichi Suda vous donne envie ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Nous, on vous tient au courant dès que d’autres informations sur ce possible retour des Smiths feront leurs apparitions !