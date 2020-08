No More Heroes – Une version Switch pointe a l’horizon ?

Il va de soit, éternellement jeunes lecteurs, que si nous n’avons pas mis de “3” derrière le nom du jeu, c’est qu’il n’était pas censé y être. Surprise et stupeur effectivement, No More Heroes, le premier épisode des aventures du fantasque Travis Touchdown pourrait bien avoir droit a une énième parution, cette fois-ci sur la dernière console de Nintendo. On va éplucher ça de plus près mais, par mesure de prudence, nous vous invitons à vous saisir de vos pincettes de circonstance.

Alors, d’ou vient la nouvelle aujourd’hui ? Cette information a été relayée par nos confrères de Gematsu (lien dans les sources), journal plutôt sérieux et spécialisé dans l’actu asiatique du jeu vidéo. Les rédacteurs indiquent que le premier volet de No More Heroes aurait été enregistre puis classifie par la PEGI taïwanaise, bref les mecs dont le boulot et de décider a partir de quelle classe d’age s’adresse tel ou tel jeu.

Si votre caboche est bien faite, une question devrait naturellement vous venir a l’esprit : “pourquoi un studio se donnerait-il la peine de porter/travailler sur un titre qui a presque 15 ans (le jeu original est sorti en 2007 sur Nintendo Wii) pour le destiner à un marche comme le marché taïwanais ?”. Alors attention ! C’est peut-être un marché porteur, nous ne le connaissons pas personnellement mais nous pensons plutôt que ça pourrait être le premier indice d’une sortie à plus grande échelle d’autant que Suda51 (le pas moins fantasque créateur du héros en question) a déjà admis lors d’interviews qu’il souhaitait revoir son titre sur les consoles actuelles. Bon ça et le fait qu’un 3ème volet à destination de la Switch est en route et que le même gus s’amuse a titiller les fans avec des morceaux de trailer et des photos.

Donc, No More Heroes arrive-t’il sur Switch ? Pourquoi pas d’autres consoles également ? Quelle forme prendra ce portage ? Il ne nous reste plus qu’à attendre une quelconque confirmation officielle. Le 3ème volet de la licence sortira, lui, en exclusivité sur Nintendo Switch dans le courant de l’année.