No More Heroes 3 dévoile son gameplay avec originalité

No More Heroes 3 a enfin montré sa première vidéo de gameplay aux joueurs… Et s’il n’y a qu’une chose que vous retiendrez, c’est Goichi Suda ! En effet, ce dernier a profité de la New Game+ Expo (non, rien à voir avec nous !) pour offrir un premier regard sur le gameplay de No More Heroes 3, avec la particularité qu’il l’a fait avec son corps au milieu du plan, couvrant ainsi la majeure partie de la vue, comme le montre la vidéo de Gematsu.

Goichi Suda a donc décidé que la meilleure façon de montrer le gameplay de son prochain titre était de l’utiliser en toile de fond de ce qui ressemble fort à un Zoom au détourage maison. “J’ai accumulé un certain nombre de jeux exceptionnels que je n’ai pas encore pu commencer. Je vous le dit ici, j’ai l’intention de tous les terminer”, a déclaré Suda avant de montrer une pile de jeux et de dire qu’il se réjouit de commencer Super Mario Odyssey, tout en ignorant totalement son nouveau travail en arrière-plan.

Une présentation peu commune, mais au final, le bougre en a fait sa marque de fabrique, en témoignent ses précédentes présentations. Comme No More Heroes 3 est attendu cette année, Suda va très probablement montrer le jeu en bonne et due forme lors des prochaines dates, dans le cadre d’un des événements qui auront lieu cet été.

Nous verrons aussi ce que le facétieux Suda nous réservera pour sa future présentation, et enfin, peut-être pourrons-nous être rassurés sur ce troisième opus qui, on l’espère, remplira mieux son rôle de suite que No More Heroes 2. Ce dernier n’ayant été qu’une copie un tantinet plus sage de l’œuvre originale. Deux œuvres que nous pourrions aussi retrouver sur Switch, d’après Suda.