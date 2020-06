Apex Legends débarque sur Nintendo Switch et Steam

Cette nuit, Electronic Arts a diffusé une conférence en direct, l’EA Play Live 2020. Avec un E3 annulé en raison de la pandémie en cours, chaque éditeur a dû s’organiser autrement pour présenter ses différents projets en cours et jeux à venir. Côté EA, il y a eu toutes sortes d’annonces plus ou moins intéressantes. L’une d’elles devrait ravir les fans de battle royale. En effet, Apex Legends, le jeu gratuit de Respawn Entertainment, sera disponible dès l’automne sur Nintendo Switch, mais également sur Steam.

Mieux encore, Apex Legends prendra en charge le crossplay sur tous ses supports, afin que les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One, PC (Origins et Steam) et Nintendo Switch puissent jouer tous ensemble. C’est un grand pas pour le jeu, car il gagnera plus de joueurs et augmentera sa popularité de manière significative. Electronic Arts a par ailleurs indiqué que le jeu a atteint les 70 millions de joueurs.

Détail pour certain, ce portage est en réalité une grande nouvelle. En particulier pour les joueurs de Nintendo Switch qui avaient clairement exprimé leurs espoirs de voir le titre de Respawn faire son chemin jusqu’à la console de Nintendo. En revanche, la question d’une version PlayStation 5 et Xbox Series X n’a pas était mentionnée.

Il est également intéressant de constater qu’Electronic Arts commence enfin à proposer plus de jeux sur Nintendo Switch, car il n’y a pour le moment qu’une petite poignée. Apex Legends est également l’un des tout premiers jeux de l’éditeur américain à prendre en charge le jeu croisé, juste après que Need for Speed Heat ait reçu une mise à jour sur ce terrain. Electronic Arts serait-il en train d’évoluer et de construire une belle stratégie ?

Enfin, dernière information de l’EA play Live 2020 sur Apex Legends : l’arrivée d’un nouvel événement sur la saison 5. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, l’événement baptisé Lost Treasures Collection débutera le 23 juin et apportera des nouveaux éléments cosmétiques à gagner, de quoi continuer à se mettre sur le tronche en beauté.