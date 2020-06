Un coup d’EA Play dans l’eau…

“C’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule” est le titre d’une comédie française des année 70 réalisée par Jacques Besnard. Cela aurait également pu être le slogan de l’EA Play de cette année. Les joueurs qui avaient décidé de veiller tard pour assister à l’EA Play, les annonces d’Electronic Arts, diffusé cette nuit vers 1h00 du matin, sont en effet nombreux à regretter de ne pas être allés se coucher plus tôt tant la conférence manquait de contenu.

Peut-être la compagnie comptait-elle trop sur Star Wars Squadrons et ses images de gameplay inédites pour créer l’événement ? Seulement voilà, si les images sont en effet impressionnantes, et ont dû mettre l’eau à la bouche des fans (et des autres), il ne s’agissait pas d’un event Star Wars, puisque le jeu avait été annoncé en amont, et on attendait autre chose.

Alors si on a bien eu quelques infos intéressantes, concernant l’arrivée d’Apex Legends sur Nintendo Switch, celle des Sims sur Steam (une info qui sous-entendrait l’abandon à plus ou moins courte échéance d’Origins, le launcher maison EA ?), la conférence en général manquait de grosses révélations, et d’images de gameplay.

Les deux locomotives de la marque, FIFA (pour l’Europe) et Madden (pour les États-Unis) ont juste eu le droit à une jolie publicité digne d’une grande marque de baskets, mais zéro image de jeu ! Et si Greg Miller, qui présentait cet EA Play, a feint l’excitation quand un nouveau SKATE a été évoqué, c’est tout ce qui s’est passé : SKATE a été évoqué. Pas d’images, pas de date…

La seule chose qui nous a un peu sortis de notre léthargie devant le programme, c’est l’intervention de Josef Fares, à qui on sera éternellement reconnaissant pour Brothers, A Tale of Two Sons. Après la co-op forcée de A Way Out, un jeu perfectible, mais qui avait le mérite de faire de vraies propositions en termes de gameplay et de narration, Fares a annoncé It Takes Two, un action platformer encore une fois coopératif.

En usant de son ton toujours un peu trop naturel (et qui a dû être bipé à plusieurs reprises !), et en nous expliquant qu’il avait souhaité que le gameplay et la narration de ce projet ne fassent qu’un, Josef Fares a vraiment su éveiller l’intérêt pour son titre. Avec une fenêtre de sortie fixée à 2021, It Takes Two a sauvé cet EA Play du naufrage.

Si cette année, très particulière, a vu s’installer assez solidement dans le paysage les conférences en ligne, on vient peut-être d’assister aux limites de l’exercice. Faudra-t-il, à l’avenir, absolument publier de façon régulière ces pastilles vidéo pour occuper l’espace médiatique, même si on n’a rien à réellement montrer ?