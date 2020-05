Apex Legends – Sa saison 5 réalise de nouveaux records

En à peine un an, Apex Legends s’est forgé une solide communauté. Connu et aimé des joueurs pour son côté futuriste et son gameplay développé grâce à ses 13 héros possédant pouvoirs et spécialités, le jeu réalise de nouveaux records au lancement de sa saison 5 dénommée Faveur de la Fortune.

Déjà récompensé du titre de Meilleur Jeu Multijoueur 2019 lors de cérémonies prestigieuses telles que les Game Awards ou encore les BAFTA Awards, Apex Legends reste sur une base sûre pour sa nouvelle saison avec le même mode de jeu qu’un battle royale en équipe par 2 ou 3, ainsi que ses parties en ligues classées sur une nouvelle carte.

Un fil conducteur sur l’histoire entre le nouveau personnage Loba et son ennemi juré Revenant de la précédente Saison promet un gameplay intéressant. Alors que la saison 5 dévoile de nouveaux aspects sur cette fameuse histoire, l’attachement des joueurs à l’univers du jeu et aux Légendes n’a jamais été aussi fort.

Apex Legends Season 5 – Fortune's Favor Launch Trailer: pic.twitter.com/mhfd6PVvtD — Apex Legends Season 5 News (@ApexLegendNews) May 5, 2020

Chad Grenier, directeur du développement, déclare :

“Ce qui nous pousse à travailler chaque jour sur ce projet captivant, c’est de continuer à enrichir l’expérience d’Apex Legends et d’étoffer son histoire. La saison 5 ne déroge pas à la règle. Pour cette saison, nous avons rayé la Ville cimetière de la carte, ce qui nous a permis de nous amuser en créant des choses inattendues. Nous sommes heureux de constater que les joueurs, novices comme fidèles, apprécient beaucoup cette nouvelle saison.”

À ce jour, de nombreux nouveaux joueurs se sont connectés pour prendre part à cette nouvelle saison et les fidèles au jeu ont occasionné le plus fort taux de rétention jamais enregistré, tandis que le temps de jeu moyen par jour a lui aussi augmenté de manière significative.

Enfin, du côté des vidéos d’Apex Legends Saison 5, ceux-ci ont battu de nouveaux records avec plus de 47 millions de vues à ce jour, le record d’audience jamais réalisé pour des trailers au lancement d’une saison. En l’espace de deux semaines, la communauté d’Apex Legends a cumulé plus de 176 millions de vues, battant de nouveaux records pour une nouvelle saison. Voilà qui promet un avenir plus que radieux…

Retrouvez toutes les informations de la saison 5 d’Apex Legends sur son site officiel.