Apex Legends Saison 5 – Un trailer qui promet, mais alors, vraiment

Plus d’un an après son lancement, Apex Legends sort d’ores et déjà sa Saison 5. Le jeu de tir à la première personne propose toujours plus de nouveautés et d’originalités dans ses mises à jours. Respawn Entertainment en met pleins aux yeux de ses fans avec son nouveau trailer sur la nouvelle saison “Faveur de la Fortune”. Son univers futuriste apprécié des joueurs ne fait qu’augmenter sa popularité en tant que jeu free-to-play.

La nouvelle bande-annonce d’Apex Legends nous présente toutes ses nouveautés sur la future Saison 5 tant attendue à partir du mardi 12 mai. Une carte modifiée, de nouveaux modes de jeux et surtout une nouvelle Légende sont au programme.

Le fil conducteur de l’histoire se concentre sur la relation entre Loba et son ennemi Revenant, se lançant dans une chasse au trésor abordée pendant la quête saisonnière “Le Fantôme Brisé”. Ce mode JcE (joueurs contre environnement) propose de trouver sur toute la carte des packs de trésors qui seront dispersés dans les loots.

Parlons peu, parlons de la nouvelle légende Loba, grâce au trailer nous pouvons deviner quelle sera la spécialité de la Légende Loba. À en voir les scènes, nous pensons que Loba aura la capacité de se téléporter en jetant son bracelet vers la position désirée et qu’elle aura aussi la capacité d’invoquer un sorte de shop d’usage encore inconnu en pleine partie. Bien sûr, comme à chaque saison, un pass de combat sera disponible avec toutes ces nouveautés.

D’après le trailer nous aurions aussi droit à un nouveau mode au nom encore inconnu mais qui consistera à devoir trouver des artefacts dispersés sur la carte, les prendre et s’échapper tout en combattant des sortes de créatures ressemblant à des dinosaures sur la map “Canyon des Rois” en pleine nuit. D’ailleurs en parlant de la map “Canyon des Rois”, voyons quels sont les changements apportés à celle-ci.

Un grand changement attend les joueurs du côté de la map, la carte “Canyon des Rois” connaît un ravalement de façade avec la disparition de Skulltown donnant place à de nouveaux lieux mystérieux. Toujours dans l’originalité, Apex Legends nous présente une map qui a de quoi nous intriguer.

Une bonne nouvelle s’ajoute, puisque son nouveau trailer a fait en moins de 24h plus de 5 millions de vues, ce qui garantit une présence assidue de ses fans toujours aux rendez-vous.