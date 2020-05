The Silver Case – Suda51 évoque une version Switch

Goichi Suda et son studio Grasshopper ont déjà prouvé leur affection envers la dernière console de Nintendo (tout d’abord avec Travis Strikes Again: No More Heroes, exclusivité Switch pendant un certain temps puis bientôt No More Heroes 3), ils ont apparemment encore quelques plans en tête. Et parmi ces plans, le bougre ne s’en cache pas, il y a de fortes chances que The Silver Case, créé par l’artiste pour une sortie initiale sur PlayStation en 1999, se voit accorder le droit d’apparaître sur la console hybride.

Les nouvelles proviendraient des lèvres de l’intéressé lui-même lors d’une diffusion dans le cadre d’une version en ligne de la MomoCon, une convention à laquelle il est fidèle et qui s’est tenue ce week-end. Interrogé sur l’éventualité de nouveaux titres du studio pour la Switch, le responsable de Grasshopper a laissé entendre que The Silver Case avait ses chances. Apparemment, des discussions auraient déjà eu lieu afin que le titre puisse apparaître dans le catalogue de la bécane. Cependant, rien de plus.

Qu’en est-il de ses autres titres alors ? Killer 7 ? Lollipop Chainsaw ? Killer is Dead ? Eh bien dans l’état actuel des choses, l’intéressé a indiqué que, même s’il adorerait voir ses jeux introduits dans l’écosystème de la console, les éditeurs pèsent dans la balance. Pour Killer 7, c’est à Capcom de prendre la décision alors que Kadokawa Games détient les droits de Killer is Dead. Rien n’est donc bien sûr pour ces titres-ci…

Donc, même si rien n’est réellement certain et qu’il se pourrait au final qu’aucun de ces softs n’ait droit aux honneurs, sachez que Goichi Suda est actuellement à la recherche d’un éditeur pour négocier un possible remake de son jeu DS : Flower, Sun and Rain.

Bref, en résumé, Grasshopper aimerait vraiment proposer son catalogue à la Switch et The Silver Case a probablement plus de chance d’y parvenir. Et vous, quel jeu du studio vous ferait le plus plaisir ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.