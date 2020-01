Suda51 entrouvre une fenêtre de sortie pour Hotel Barcelona

Tout a commencé par une idée en l’air, presque une blague. D’ailleurs, on n’est pas encore tout à fait convaincu que ce n’en est pas une… C’est lors d’une interview croisée entre Suda51 et Swery65 qu’on a entendu parler pour la première fois d’Hotel Barcelona. Suda51, Suda Goichi sur son passeport, n’est autre que le créateur de No More Heroes. Souvent surnommé “le punk du jeu vidéo” (c’est même le titre d’une biographie qui lui est consacrée), on lui doit aussi des jeux comme Killer7 ou Lollipop Chainsaw. Swery65, Hidetaka Suehiro pour l’état civil, est lui célèbre pour Deadly Premonition.

Alors que les deux hommes étaient invités à discuter de leurs projets communs, ils ont évoqué travailler sur un jeu intitulé Hotel Barcelona. Il s’agirait d’un jeu d’horreur qui tirera son inspiration à la fois de Twin Peaks et de Forbidden Siren. D’ailleurs, durant l’interview, Suda51 a envoyé en direct un SMS à Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill, pour lui proposer de collaborer au projet, ce que ce dernier a accepté.

Suda and Swery texted Keiichiro Toyama (creator of Silent Hill and Siren) live on stream to ask him to get involved with their indie horror project

..and he said yes pic.twitter.com/5dj8251a8m

— Nibel (@Nibellion) October 23, 2019