The Legend of Zelda – La licence prête à fêter un joyeux anniversaire ?

Les fans de Nintendo sont les fans les plus tristes qui soient (en tous cas, sur le net). Alors que ceux de Sony et de Microsoft se préparent à accueillir leurs nouvelles consoles sous le sapin, machines qui nous projetteront d’ailleurs dans le futur, les amateurs de Big N et de ses héros ne sont pas invités à la fête. Naturellement, comme un ado largué par sa copine, les cohortes les plus extrêmes de fans (dans l’absence de news de l’éditeur) se sont mises à stalker l’éditeur jusqu’à trouver de quoi s’exciter : l’enregistrement par Nintendo de marques déposées pour de nouveaux produits ayant pour dénominateur commun The Legend of Zelda. L’éditeur serait-il sur un nouveau coup ?

C’est ce que pensent aujourd’hui les fans. Effectivement, la liste de produits est longue, très longue, et pourrait naturellement faire écho à un événement de grande envergure, un événement qui irait très bien pour un anniversaire. Oui, 2021 est une année particulière pour la licence puisque cela fera 35 ans que les hyliens, protégés par Link et Zelda, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Naturellement, après les nombreuses rumeurs indiquant un événement gigantesque pour fêter les 35 ans de carrière du plombier le plus connu de la Terre, encore quelque chose qui n’a jamais été confirmé, c’est vers le jeune hylien que les yeux se dirigent pour son anniversaire.

Donc, est-il possible que Nintendo prépare l’anniversaire de sa licence ? Oui, mais, si on se fie à cette liste (que vous retrouverez dans le tweet plus bas), il est très peu probable que ça concerne un nouveau jeu ou une compilation de titres plus anciens. Effectivement, on range les titres de YouTuber putaclic assoiffé de sensationnalisme et on découvre ensemble des mots comme “dentifrice”, “boissons sucrées” ou même “couches”. Alors, on peut se mettre à croire que Nintendo va nous vendre des goodies sur son site web (d’autant que la classification indique que ces biens et services sont enregistrés internationalement) ou alors on se rappelle que Nintendo va lancer un parc d’attraction…

Effectivement, nous penchons plutôt vers cette hypothèse. Il est très probable que Nintendo n’ait fait qu’enregistrer les produits qui prendront place dans les rayons des boutiques de son parc à thème au sein du parc Universal Studios de Osaka et dont le lancement, prévu à l’origine cet été, a été repoussé à une date inconnue. Ceci dit, il est très probable que, si le coronavirus arrête son massacre, le parc ouvre d’ici l’an prochain et qu’un événement spécial aux couleurs de la licence vous permette d’acheter des coussins et autres éventails pour les 35 ans du héros, de sa cohorte et de sa timeline incompréhensible.

Alors, pensez-vous que Nintendo prévoit une grosse fête pour les 35 ans de The Legend of Zelda ? Croyez-vous que l’éditeur profitera de l’occasion pour nous lancer une nouvelle compilation de ses vieux jeux Zelda ? Ceci dit, 2021 devrait aussi être l’année où sortira Breath of the Wild 2 donc, oui, on devrait avoir un nouveau Zelda !