Baldo – Croisement entre The Legend of Zelda et les créations Ghibli

Baldo, le Zelda-like à l’esthétique proche des productions du studio Ghibli, annonce sa sortie cet été sur Nintendo Switch à l’occasion du Nindies Showcase.

Le Nintendo Indies World Showcase ou Nindies Showcase du mardi 17 mars 2020 fut l’occasion de présenter de nombreux projets indépendants débarquant sur Switch. Parmi cette myriade de jeux mirifiques tel que Exit the Gungeon ou the Last Campfire, déjà évoqués dans nos colonnes, se trouve le dernier projet des Italiens de NAPS Team : Baldo. Que doit-on attendre de ce action-RPG ?

Baldo s’annonce comme un action-RPG en open world dans lequel on incarne un jeune garçon partant à l’aventure épée et bouclier à la main. Et à ses coté, vous parcourrez les régions aux paysages variés et exotiques d’un monde magique. Vous ferez la rencontre de personnages haut en couleur et partirez explorer des donjons remplis d’énigmes et de créatures fantastiques à occire. Rien qu’avec ces quelques lignes, le parallèle avec la série des The Legend of Zelda est plus qu’évident. Mais si Baldo utilise la formule des premières aventures de Link avec des donjons, des énigmes et des combats actions, le tout en vue du dessus, cela ne s’applique qu’à son gameplay. Concernant son esthétique, l’inspiration est tout autre.

Un seul coup d’œil au personnage principal suffit pour reconnaître le chara-design bien connu des productions du ô combien mythique studio Ghibli. Or si l’on parle du célèbre studio japonais et de jeu vidéo, l’on se retrouve forcément à évoquer Ni no Kuni. En effet, bon nombre de personnages visibles dans le trailer évoque le design des personnages de la série (désormais cross media) de Level-5. À commencer par le héros qui n’est pas sans rappeler Oliver ou Evan, les protagonistes principaux des deux jeux. Il en va de même pour le personnage principal féminin (surement l’amie d’enfance du héros) qui a des faux airs de Mary du film Mary et la fleur de la sorcière. Un film d’animation du studio Ponoc, fondé par d’anciens de chez Ghibli et en empruntant le style visuel.

De par son statut de jeu indépendant, Baldo ne bénéficie pas d’une technique aussi propre qu’un Ni no Kuni. Néanmoins, comme souvent avec les jeux indés, il compense avec une direction artistique marquée. Le trailer dévoile des environnements riches en détails et des personnages au design varié dans le style cité plus tôt.

On ajoutera le thème musical du compositeur du jeu Gianluca Cucchiara (disponible à l’écoute sur YouTube). Cela achèvera de nous plonger dans cette aventure prometteuse. Daté uniquement sur Switch pour l’été 2020, le jeu sortira également sur PS4, Xbox One et PC via Steam. On vous en reparlera sur le site lorsque plus d’informations seront disponibles. En attendant, vous pouvez plonger dans l’univers de Baldo avec sa première vidéo d’annonce.