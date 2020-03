The Last Campfire – Hello Games prêt à mettre le feu

Hello Games nous présente enfin son dernier projet dans l’Indie World de Nintendo : The Last Campfire.

Cela fait maintenant deux ans que nous attendons de savoir le futur titre du studio derrière No Man’s Sky (évoqué pour la première fois en 2018). The Last Campfire, le dernier joujou de Hello Games, a enfin été présenté hier dans le show de Nintendo concernant les titres indépendants. Alors que certains fans s’étaient amusés à prophétiser l’arrivée de No Man’s Sky sur la nomade, Sean Murray (visiblement bien plus nerveux que lors de sa tournée publicitaire pour son premier jeu) et son équipe ont révélé un tout autre tournant.

Il faut le dire, on est bien loin de ce que nous proposait leur premier jeu. Associés pour ce titre-ci avec les gars derrière le metroidvania LostWinds, ils nous proposent ici de vivre aux côtés de son héros un voyage initiatique intimiste non pas dans la grandeur de l’espace, mais plutôt dans un monde étrange et hostile, peuplé d’étranges créatures et de nombreux mystères. Forcément, exploration, puzzles et probablement de nombreux secrets paveront le chemin de notre protagoniste dans une aventure sentimentale comme le souligne d’ailleurs la musique qui sert de toile de fond à la bande-annonce de présentation.

Cependant, si cette vidéo s’est glissée dans une présentation focalisée principalement sur les jeux de la Switch, Big N n’allant quand même pas faire de la pub pour celles que les consoles concurrentes devraient recevoir, la sortie sur console hybride devrait s’accompagner d’une sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Donc, avant de découvrir manette en main ce qui nous attend dans The Last Campfire, nous vous proposons de découvrir la vidéo diffusée hier lors du Indie World de Nintendo. Le jeu sortira cet été sur la console de Big N ainsi que sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Prêt pour l’aventure ?