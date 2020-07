The Legend of Zelda: The Missing Link, le fan game réalisé avec le moteur de la N64

Un internaute connu pour ses mods Mario à succès a publié une extension pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time avec le moteur d’origine, et qui est maintenant disponible en téléchargement. Alors que les yeux sont rivés sur les nouvelles informations concernant Breath of the Wild 2, il est bon de voir que les fans prennent leur mal en patience en étant créatifs.

Kaze Emanuar, le moddeur bien-aimé, a intitulé son projet Legend of Zelda: The Missing Link et il a été développé, en plus de sa personne, par une petite équipe de fans qui ont travaillé avec le moteur original Ocarina of Time pour la N64. En s’associant à d’autres moddeurs tels que CDi-Fails et Zel, ils ont pu élargir l’expérience en ajoutant une nouvelle section au jeu original, parfaite pour les joueurs qui ont déjà exploré tout ce que le jeu culte de la saga avait à offrir.

Une nouvelle histoire et une carte mise à jour de l’aventure d’Ocarina of Time compose l’essentiel de The Missing Link, dont les événements se déroulent juste avant ceux de Majora’s Mask, le deuxième titre Zelda sorti sur la N64 qui utilise également le même moteur. Dans le cadre de cet ajout, le mod est également accompagné d’une nouvelle OST, basée sur l’originale, mais réorganisée pour mieux s’adapter à la nouvelle aventure, ainsi que de dialogues inédits et même de nouveaux combats de boss.

En regardant tout ce que The Legend of Zelda: The Missing Link a à offrir aux joueurs, il pourrait être intéressant de l’essayer. De plus, que vous soyez fan ou non, vous pourrez également voir les commentaires des développeurs sur la chaîne YouTube de Kaze Emanuar. Un travail de titan, réalisé au grand damn d’un Nintendo pas très partageur avec ses licences et qui pourrait gentiment striker l’œuvre nouvellement créée. Donc, ne perdez pas de temps si vous souhaitez l’essayer !