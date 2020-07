Cadence of Hyrule continue de donner le rythme sur de nouvelles pistes

Difficile de nier que la présentation éclair de Nintendo hier était décevante. Si nous étions heureux de voir du Shin Megami Tensei sur la console hybride, dans l’ensemble, 10 minutes de show environ pour cinq titres dont deux de la même famille, un jeu clairement dispensable (selon nous), un jeu gratuit (dont il faut payer l’accès anticipé) et un DLC. Pas évident d’imaginer un avenir brillant sur la console (surtout après un tel silence). Enfin, on se plaint mais on est loin d’être déçu de découvrir que Cadence of Hyrule les reçoit, ces nouveaux DLC.

Oui parce qu’on disait “un DLC” mais il s’agit bien d’un pack de contenu additionnel dont la mise en ligne se fera en trois fois (la première étant déjà disponible). Une fois armé du trio de lots, votre jeu bénéficera de nouveaux personnages (Impa, Shadow Link et Zelda, Aria et Frederik) avec leurs propres compétences; de nouvelles chansons (39 pistes toujours avec la participation de FamilyJules7X, Chipzel et A_Rival), de nouveaux modes de jeu et même d’un chapitre inédit mettant en scène Skull Kid. Et vous pouvez acquérir le tout pour un peu plus de 20 euros. Enfin, si vous achetez les packs à l’unité bien sur puisqu’il y a plus d’un moyen de poursuivre le voyage.

Vous pourriez également tout simplement vous offrir le season pass pour la modique somme de 15 euros, ce dernier vous permettant de télécharger la première partie tout de suite et d’apprécier les suivantes quand elles sortiront. Dernière option : vous pouvez attendre la sortie de l’édition physique qui vous permettra de posséder une preuve physique du jeu dans votre ludothèque. Pour ce choix, il vous faudra attendre jusqu’au 23 octobre 2020.

Donc, si vous comptez poursuivre votre aventure rythmée dans Cadence of Hyrule (ou la démarrer avec l’édition physique), vous savez tout ce qu’il vous reste a faire. En attendant, n’hésitez pas a redécouvrir le contenu des DLC de cet excellent jeu de rythme exclusif a la Switch dans la vidéo ou de lire notre test complet.