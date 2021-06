Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Nintendo dévoile le contenu de la première vague du pass d’extension

Nous avions appris lors du Nintendo Direct de février 2021, qu’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau recevrait un Pass d’Extension pour allonger sa durée de vie. Nous savions que ce dernier serait coupé en deux parties, avec la première vague de contenu dès juin, la seconde pour novembre 2021.

Cependant, arrivés à la mi-juin, nous n’avions toujours aucune nouvelle concernant les dates de sortie exactes. Heureusement, Nintendo a profité du dernier direct pour corriger le tir et a dévoilé la date de la première vague, nommée Pulsations Antiques. Pour la deuxième, il faudra encore patienter.

La première salve arrive dès le 18 juin 2021 sur le Nintendo eShop. Concernant le nouveau contenu qui sera apporté, Nintendo a sorti de son tiroir une petite vidéo de présentation. Avant toute chose, il ne faut pas s’attendre à avoir de nouvelles missions prolongeant l’histoire du jeu, car, pour cela, il faudra patienter jusqu’à cet automne.

La saga Hyrule Warriors est un excellent moyen de faire du fan service, et de jouer avec des personnages qu’on ne s’attend pas à incarner. Si on a pu prendre possession des Grandes Fées, ou d’un moine Sheikah dans l’aventure principale, avec cette première vague de contenus, nous aurons la joie d’incarner un Gardien aguerri. Reste cependant à savoir si son gameplay est du même niveau que celui des Grandes Fées, c’est-à-dire proche du néant, ou si l’incarner sera jouissif pour le joueur à l’instar d’une créature divine.

Concernant les armes, Link recevra un objet qui nous fera possiblement lâcher cette légendaire Master Sword. En effet, ce dernier obtiendra un nouveau type d’arme qui rappelle forcément les Fléaux des temps moyenâgeux, mais ici avec de la technologie avancée et des combos dévastateurs.

Concernant Zelda, c’est une arme vraiment atypique, elle nous sert de monture dans Breath of the Wild, mais pour Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, on s’en servira comme une arme, et non, je ne parle pas de Zelda, mais bien de sa moto. Après tout pourquoi pas, on peut bien se battre avec une louche en bois, donc une moto, ce n’est pas si anodin, non ?

Et enfin, dans la catégorie des petits ajouts, nous retrouvons les nouveaux défis au laboratoire antique royal, mais nous ne savons pas sous quelle forme ce sera, un nouveau niveau de difficulté “Apocalypse”, qui permettra sûrement aux joueurs les plus aguerris de refaire certains niveaux en hardcore, et pour finir, nous verrons l’arrivée de nouveaux ennemis qui se sont illustrés dans le trailer. Ainsi, nous pourrons retrouver sur le champ de bataille une nouvelle variété de Moblin qui jettent des tonneaux explosifs, des sorciers supérieurs, des chuchus géants et bien plus. Il faudra observer si leurs implémentations est un argument majeur pour relancer le jeu.

Petit rappel pour les paresseux qui vont directement jusqu’en bas de l’article, toutes ces nouveautés arrivent par le biais de la première vague de contenus qui sort le 18 juin 2021 prochain sur le Nintendo eShop.