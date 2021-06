[E3 2021] Metroid Dread – Les nouvelles aventures 2D de Samus dévoilées et datées

Cette annonce là, ils l’ont soignée ! Oui, ici pas de maladresse comme c’était le cas avec Mario+Lapins Crétins: Sparks of Hope, dévoilé accidentellement juste avant le trailer sensé nous le révéler, ce qui rend l’annonce qui suit d’autant plus surprenante… En effet, alors que nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles du 4ème volet de Metroid Prime (“dont le développement progresse” nous rassure alors un des animateurs du Nintendo Direct), nous apprenons que la belle Samus Aran revient avec un Metroid 2D inédit, le premier depuis près de 20 ans : Metroid Dread.

Attention, nous disons “inédit” mais ce nouvel épisode prouve clairement s’inspirer de son passé et notamment du remake du second volet que Nintendo et MercurySteam ont co-développé pour la Nintendo 3DS, nous parlons bien sur de Metroid: Samus Returns. Ainsi, nombre de ses talents introduits avec le jeu en question font leur retour dans cet épisode inédit tels que le système de libre visée ou le contre au corps-à-corps. Ceci dit, notre belle jouira aussi de nouvelles compétences comme la glissade pouvant être associées aux talents cités plus haut pour plus de souplesse.

Et de la souplesse, elle en aura besoin… Effectivement, cette fois (et pour justifier le titre Dread, ça veut quand même dire “épouvante”), notre héroïne badass est aux prises avec des robots de la Fédération Galactique, des ennemis immunisés contre ses attaques signatures et qui la traqueront au moindre signe de sa présence (probablement en réponse à la présence du Parasite X qui l’a infecté depuis Metroid: Fusion). Il faudra donc user de finesse et trouver des passages où se faufiler pour échapper à ses ennemis que rien ne blesse… ou presque. Remarque, elle pourra aussi utiliser son “Phantom Cloak” (sorte de camouflage optique également inédit), compétence nouvellement introduite et indispensable pour passer inaperçue.

Metroid Dread sortira sur Nintendo Switch exclusivement le 8 octobre 2021 et sera accompagné d’un pack de nouveaux Amiibos (comprenant notre héroïne dans sa nouvelle armure rutilante ainsi qu’un E.M.M.I., les robots évoqués plus haut). Une édition collector sera aussi de la partie et comprendra un steelbook, des cartes holographiques et un artbook d’environ 200 pages. Nous vous laissons (re)découvrir la bande-annonce ci-dessous.