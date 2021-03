Axiom Verge 2 – Enfin du gameplay pour la suite du célèbre metroidvania

Ambitieux ! En 2015, c’est clairement l’impression que donnait Axiom Verge, metroidvania indépendant développé par un seul homme durant son temps libre. Et, effectivement, à l’époque, cette aventure biopunk avait fait forte impression aussi bien côté presse que chez joueurs. Avec ce titre, Thomas Happ réalisait un tour de force, un titre si bien réalisé qu’il est instantanément devenu la référence de ce qu’un metroidvania doit être tout en donnant des leçons aux plus gros studios. Ainsi, lorsque le programmeur annonce fin 2019 travailler sur une suite, naturellement, nous étions plus que séduit.

Depuis, Axiom Verge 2 s’est terré dans le silence, une réaction bien normale pour une production minimaliste reposant sur l’effort d’un petit studio qui doit progresser à son rythme, progrès qui a du souffrir un minimum de la situation sanitaire internationale puisque le soft, prévu à l’origine pour 2020, s’est lentement décalé vers le printemps de cette nouvelle année. Enfin, on s’en fiche, la sortie du titre approche et Thomas Happ a revêtu son plus beau t-shirt pour la première apparition publique de son titre. On ajoute qu’il parle un peu de ce qui nous y attend en terme de scénario.

La séquence vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessous a été présentée lors des Future Games Show Spring Showcase, une présentation que nous devons à GamesRadar. Au cours de celle-ci, en plus d’admirer donc les premières images du jeu, on peut y entendre l’intéressé nous dévoiler certains aspects de son jeu et de l’univers dépeint. Comme prévu, Axiom Verge 2 est lié au premier volet mais fait table rase d’un certain nombre d’éléments. L’histoire prend place avant les défis opposés à Trace avec nouveaux personnages, nouveaux monstres et surtout, un environnement inédit.

Naturellement, ce monde vous offrira des défis, de nouvelles aptitudes pour votre personnage mais également, un nouveau point de vue sur les événements du premier volet. Les amateurs de challenge seront également ravis d’apprendre qu’un mode dédié au speedrunner sera également de la partie mais rien ne vous empêchera de prendre votre temps pour trouver tous les secrets que cachent ces nouveaux décors. Axiom Verge 2 est attendu sur PC (via l’Epic Game Store) et Nintendo Switch pour ce printemps 2021.