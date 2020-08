Gleamlight – Le metroidvania à la sortie discrète, mais intrigante

Peut-être la relative accalmie qui règne sur les sortie jeux vidéo durant cette période permettra-t-telle à Gleamlight de prendre un peu la lumière ? Gleamlight, c’est un action-platformer façon metroidvania dont l’originalité est d’être dessiné tout en vitraux.

S’il fera beaucoup penser a priori au Child of Light d’Ubisoft, son style graphique lui donne toutefois d’emblée une véritable identité. Et cette identité graphique ne sera pas la seule originalité du titre, puisque Gleamlight se déroulera sans aucune ligne de dialogue, et dépourvu de tout texte – “Une histoire sans mot”, décrit ainsi le développeur.

Les progrès du joueur seront alors la seule forme de narration proposée par le jeu. Dans cet esprit, Gleamlight se joue également sans aucune interface d’aucune sorte : pas de score, pas de barre de vie ou de mini map. L’objectif déclaré de ce parti-pris est de proposer une expérience particulièrement immersive.

On espère alors que le level design sera suffisamment organique pour nous permettre d’y évoluer instinctivement. De même pour le gameplay : comme tout bon metroidvania, il s’agira d’obtenir pour notre petit héros de nouvelles capacités lui ouvrant toujours plus de routes. Le jeu semble avoir été pensé pour que ces pouvoirs soit utilisables immédiatement par le joueur sans que celui-ci ait besoin d’être guidé…

Enfin, il faut placer un petit mot pour le héros (l’héroïne ?) de l’aventure, qui nous fera immanquablement penser à Orko, le magicien et mascotte des Maîtres de l’Univers, qui inspira en son temps Vivi, de Final Fantasy IX. Développé par DICO et publié par D3 Publisher (Earth Defense Force, OneChambara, Omega Labyrinth…), Gleamlight sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam le 20 août prochain.