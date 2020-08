Oddworld: New ‘n’ Tasty! – Abe débarque sur Switch

En attendant la sortie d’Oddworld: Soulstorm, les fans d’Abe peuvent se réjouir, car Oddworld: New ‘n’ Tasty! sera de retour avant la fin de l’année sur Switch, développé et édité par Microids et Oddworld Inhabitants. Sorti initialement sur PS4 en 2014, il est le remake d’Oddworld : L’Odyssée d’Abe paru en 1997 sur PS1.

Abe est un Mudokon, une race de créatures peuplant Oddworld et réduite en esclavage dans différentes industries. Ici, c’est RuptureFarms, un abattoir et une usine de production de viande. Il va alors faire une effroyable découverte concernant le nouvel ingrédient choisi par les Glukkons, directeurs de l’usine. Abe va donc devoir fuir celle-ci et mettre à mal les sombres desseins de Molluck le Glukkon, tout en choisissant de sauver la vie de ses amis ou de les laisser sur place.

Pour ce faire, Abe ne pourra utiliser que sa capacité à envoûter ses ennemis, ce qui permettra au joueur de prendre possession d’eux, de leurs armes, mais aussi de les faire communiquer et ainsi résoudre certaines énigmes pour avancer. Cette odyssée le conduira à travers différents paysages absolument sublimes et parfois plutôt lugubres dans lesquels il rencontrera d’autres créatures hostiles telles que les Scrabs ou les Paramites.

Oddworld: New ‘n’ Tasty! est un bon remake qui permet au jeu de se refaire une beauté et d’adapter la maniabilité à notre époque. Retrouver Abe et son humour si particulier et attachant est toujours un véritable plaisir et rendra nostalgiques les amoureux de jeux de plateforme et de die and retry.

Oddworld : L’Odyssée d’Abe a su marquer l’ère des jeux de plateforme de par sa difficulté et son gameplay, mais aussi grâce à son lore. Oddworld est un véritable univers dans lequel se regroupent les jeux L’Exode d’Abe, L’Odyssée de Munch et La Fureur de l’Étranger. Un univers sombre qui traite de sujets complexes et encore d’actualité, comme par exemple l’extinction d’espèces, l’esclavage, etc.

Le jeu sera disponible en dématérialisé sur le Nintendo eShop, mais aussi en physique avec deux éditions : la version standard et la Limited Edition. Cette dernière sera composée du jeu de base, d’un boîtier lenticulaire, d’un porte-clés et de stickers.

Pour le moment, Oddworld: New ‘n’ Tasty! est prévu pour le mois d’octobre 2020, il est déjà disponible en précommande. La date précise n’est pas encore révélée, mais le trailer saura convertir les profanes de ce classique de la PS1. On notera qu’il est aussi possible de précommander la version physique d’Oddworld : L’Odyssée de Munch sur Switch, prévue, quant à elle, pour le 27 août 2020.