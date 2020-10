Bloodstained: Ritual of the Night – Des démons plein la poche

Il faut quand même bien l’avouer, Bloodstained a connu une évolution chaotique. Les premiers éléments visuels et de gameplay qu’on nous avait présentés avaient fait pousser aux joueurs et aux spécialistes des cris d’orfraie, d’aucuns qualifiant même ce successeur spirituel aux Castlevania 2D d’antan d’hérésie et de ratage complet, une insulte à la série de Konami.

Mais tout ce tapage à amené les développeurs à se poser les bonnes questions, à remettre moult fois leur création sur le plan de travail, à revoir leur copie en s’adjoignant des spécialistes du milieu, et résultat des courses, la version finale a surpris tout son petit monde de par son efficacité et le long chemin parcouru au fil de son développement.

Vous en trouverez le test complet de notre rédacteur en consultant la fiche du jeu à droite de ce texte, un test enthousiaste dans lequel l’auteur expliquait notamment que “IGA maîtrise son sujet, et se concentre sur l’essence du jeu : la jouabilité et le plaisir.”

La jouabilité, justement, sera au centre de notre article du jour, car Bloodstained, cela vient d’être annoncé, va être porté “prochainement” (faites ce que vous voulez de cette info bien vague) sur appareils iOS et Android, sous la forme d’un titre premium pour lequel on ne connaît pas encore le montant demandé.

Alors certes, de prime abord, un metroidvania parfois très exigeant et une jouabilité tactile, ça ne semble pas faire bon ménage. Mais bon, on avait émis les mêmes réserves avec Dead Cells ou encore Symphony of the Night, et finalement, les jeux s’en sortent très bien sur mobile, donc reste à voir la prise en main de ce Bloodstained de poche, car les développeurs nous promettent une jouabilité et une interfaces entièrement revues pour ce nouveau support, avec possibilité de personnaliser ses combos à sa guise via les armes nombreuses mises à disposition, et un changement d’ame plus rapide, entre autres.

Petite cerise sur le foie gras, notez que la version mobile de Bloodstained: Ritual of the Night embarquera directement tous les DLC reçus au fil du temps sur les versions PC et consoles ; l’édition “ultimate” en somme, prions juste pour que le gameplay suive comme promis…