Bloodstained: Ritual of the Night rallonge son contenu

C’était une gageure pour quiconque a déjà posé les mains sur un Castlevania par le passé (et plus particulièrement les versions GBA/DS), c’est sur le point de se concrétiser. Koji Igarashi rappelle une fois encore qu’il est le papa des derniers platformers avec la famille Belmont (comme s’il n’avait pas déjà axé toute la communication de ce jeu sur ce point ; nan, sérieux, il appelle le style de ce jeu “Igavania“, ça se pose là) en ajoutant des features nous offrant de redécouvrir Bloodstained: Ritual of the Night avec un autre personnage/gameplay (comme ce fut promis il y a déjà un an…) et plus encore.

Bien entendu, la force de ces épisodes qui offrent un “rival” à votre personnage (Julius Belmont pour Soma Cruz ou Albus pour Shanoa), c’est que ça fait un DLC tout trouvé. Effectivement, vous l’avez compris si vous avez traversé le titre avec la belle Myriam, c’est au côté de l’acariâtre samouraï Zangetsu que vous confronterez Gebel dans cet énième voyage. Au programme cette fois-ci, pas de crafting, pas d’équipements, pas de consommables et pas de collecte de fragments d’âme, mais un mode axé sur le combat. Le samouraï a en effet tout une panoplie de techniques et de gadgets bien à lui pour l’aider à se sortir de situations délicates et vous pourrez mettre le tout à l’épreuve dès le 7 mai !

Mieux encore, ce n’est pas le seul mode qui fera son entrée ce jour-là ! Un mode bien populaire chez les streamers/rétrogamers fera également son apparition et il s’agit d’un mode “randomizer”. Ce dernier consiste à créer des parties uniques en modifiant plus ou moins aléatoirement les objets et fragments que vous récolterez. Plus encore, il vous sera possible d’ajouter de l’aléatoire dans les phases de crafting. Et quitte à vous lancer des défis absurdes, faites partager aux copains en leur donnant le seed pour qu’ils s’essaient à leur tour à vos expériences farfelues.

Un dernier point à souligner, les joueurs de la version la plus “moyenne” (pour ne pas parler trop en mal de la débâcle qu’est cette mouture Switch même malgré les patchs qui l’ont rendu au moins jouable) devront se montrer un peu plus patients puisque cette mise à jour ne sera pas disponible à la même date. En effet, il faudra attendre fin mai/début juin pour essayer toutes ces nouvelles options de jeu sur la console hybride.

Bref, envie de sang neuf dans Bloodstained: Ritual of the Night ? Le soft accueille une mise à jour gratuite avec de nouveaux modes de jeu et personnages le 7 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version Nintendo Switch attendra encore un peu.