Azure Striker Gunvolt 3 brasse du vent mais rassure les fans

Ouf, ça fait un bout de temps qu’on n’avait plus eu de nouvelles d’Azure Striker Gunvolt 3, non ? Si si, un bon moment même puisque ça fait presque un an. C’était fin juin et Inti Creates nous officialisait qu’un troisième volet des aventures de l’éclair azur (après le spin-off Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX offrant la vedette à Coppen) allait voir le jour et que le chantier était déjà en cours. Le studio a profité de l’occasion pour nous offrir un premier aperçu avec une courte bande-annonce, une vidéo nous permettant de découvrir Kirin, un nouveau personnage destiné à épauler notre blondinet électrisant.

Depuis, pas grand chose à se mettre sous la dent, jusqu’à cette semaine où Keiji Inafune (le visage le plus familier du studio et l’homme derrière la série) a profité de la New Game Plus Expo (qui nous a dévoilé également la date de sortie de Disgaea 6) pour nous donner des nouvelles fraîches de son titre. Enfin, vite fait parce qu’il faut dire qu’il n’y avait pas grand chose à découvrir…

On a juste appris que le studio avait mis la main sur Hiroki Miyazawa, directeur des jeux Bloodstained: Curse of the Moon (oui, celui en 8bit), qui travaille dorénavant au poste de “action director” sur ce 3ème volet et que le développement avance bien. Le bougre précise également qu’il ne faudra pas attendre le jeu avant 2022 et que l’attente en vaudra la chandelle. Beaucoup de vent donc qu’un trailer avec beaucoup de redite de celui de l’an dernier vient conclure.

Qu’en pensez-vous ? Azure Striker Gunvolt 3 suscite-t-il votre intérêt ou votre curiosité ? Dans tous les cas, patience sera le maître-mot puisque le titre ne sortira pas avant l’année prochaine et ne le fera que sur Nintendo Switch (comme semble le confirmer à nouveau le trailer). Pas cool donc pour les amateurs d’action/plateforme 2D du côté de chez PlayStation et PC, surtout que les deux premiers volets sont disponibles sur Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC.