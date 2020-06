Azure Striker Gunvolt 3 – L’éclair bleu revient avec des potes

Après avoir annoncé un nouvel épisode de Bloodstained faisant suite à “Curse of the Moon” (dont la sortie est d’ailleurs imminente), le studio Inti Creates ne lâche rien et présente, avec panache, son prochain projet nommé Azure Striker Gunvolt 3. Alors, qu’est-ce qui nous attend dans ce prochain volet du descendant spirituel de MegaMan X ? La première bande-annonce nous en donne un aperçu.

Plutôt que de faire les choses à moitié et d’annoncer sans illustrer sa démarche, le studio aura eu la bonté d’accompagner son communiqué d’un premier trailer, ce dernier nous révélant un certain nombre d’éléments. Tout d’abord, notre héros ne sera pas seul. Si on peut douter de la solitude de notre héros, vu qu’il a quasiment toujours été accompagné par Joule (l’adepte artificielle qui survit dans son corps) et que Copen se battait plus ou moins à ses côtés dans le deuxième volet, cette fois-ci, une demoiselle se joint à lui pour mener bataille contre Sumeragi et ses officiers.

Et quelle alliée de taille, puisque Kirin (ça veut dire “girafe” en japonais) est, tout comme Gunvolt, une adepte. Seulement, à la différence de notre héros qui puise dans la force septimale pour créer des arcs électriques, elle le fait pour sceller les capacités septimales de ses ennemis. Nul doute que ce talent s’avérera utile pour mettre des bâtons dans les roues de Sumeragi, toujours décidé à éradiquer la race humaine. Ceci dit, elle sait aussi se défendre sans ses pouvoirs en usant de son épée, atout indispensable pour pourfendre ses adversaires, mais également renvoyer les projectiles.

Gunvolt, quant à lui, reste assez fidèle à lui-même. Toujours accompagné de Joule et de sa fidèle arme à feu, le héros traversera les niveaux à toute allure en déchaînant des flots de courants électriques, la routine, quoi ! On reconnaîtra cependant que le bougre aura gagné en souplesse avec son dash qui, semble-t-il, a légèrement été revu.

Voilà, ce n’est au final pas grand-chose, mais c’est un premier aperçu qui offre de quoi saliver aux fans de la licence. On vous laisse avec le trailer ci-dessous. Azure Striker Gunvolt 3 étant en cours de développement, il n’a pas encore de date de sortie même si une console l’attend déjà : la Nintendo Switch. Y aura-t-il une version PlayStation 4 (ou 5) ? On se le demande. Et puisqu’ils ont réussi à obtenir la voix-off de Tekken, let’s get ready for the next battle !