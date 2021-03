Disgaea 6: Defiance of Destiny – Une date de sortie occidentale confirmée

Dites, vous saviez que ça fait un moment que Disgaea 6: Defiance of Destiny est disponible au Japon ? Oui, depuis le 26 janvier déjà, les joueurs nippons peuvent se diriger vers les boutiques de leur choix afin de se saisir du soft, aussi bien pour leur PlayStation 4 que leursNintendo Switch. Pas cool, surtout quand nous, nous sommes toujours dans l’attente d’une date de sortie. Ça, c’était jusqu’à aujourd’hui, puisque NIS America a enfin annoncé la date à marquer d’une croix sur nos calendriers.

Bon, d’accord, on exagère… Ça fait quelque temps à présent que l’on sait que la sortie de ce jeu est prévue pour cet été. Cependant, il faut le reconnaître, ça reste une fenêtre assez large. Vous pouvez maintenant calmer vos cœurs chagrinés puisque Sohei Niikawa, président de NIS, grimé en Prinny pour son apparition lors de la New Game Plus Expo, a enfin daté le terme de notre attente : Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira le 29 juin 2021.

Hâte de suivre le combat de Zed contre le Dieu de la Destruction ? Et si nous vous disions que vous pourriez le faire avec panache ? Effectivement, lors de cette même présentation, le trailer qui accompagnait l’annonce précisait qu’une version collector du jeu serait proposée aux joueurs occidentaux. Elle permettra notamment de mettre la main sur le jeu, un artbook et la bande-son au format numérique (donc probablement un code). Les premiers acheteurs recevront également la première vague de DLC gratuitement, offrant quatre nouveaux persos (Adel, Laharlette, Asagi et Rozalin) et du contenu additionnel.

Maintenant, une ombre au tableau : si nous rappelions en introduction que Nippon Ichi Software propose à ses joueurs japonais des versions PlayStation 4 et Nintendo Switch, jusqu’ici, en ce qui concerne l’Occident, il semblerait que la branche occidentale fasse la sourde oreille pour ce qui est d’une édition PlayStation 4. En effet, même à la fin du segment consacré au jeu de la présentation (segment que vous pouvez découvrir ci-dessous), les mentions légales ne font aucunement mention de la console de Sony, un point qui n’augure donc rien de bon pour les fans de la série chez le géant japonais…

Alors, qu’en pensez-vous, dood ? Allez-vous ajouter le titre à votre collection ou le passage de la série à la 3D vous jette-t-il un froid ? N’hésitez pas à cracher votre venin dans les commentaires ! Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira sur Nintendo Switch (exclusivement, jusqu’à preuve du contraire) le 29 juin.