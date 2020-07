Fae Tactics passe en mode conquête avec sa date de sortie

Chez NG+, nous sommes une poignée à être fans de jeux de stratégie. Autant dire que ces dernières années, on s’est senti plutôt gâté tant le genre est revenu en grâce. X-Com, Hard West, Wargroove, Into the Breach, les retours de Langrisser ou même de Brigandine, et dans une moindre mesure, le nouveau volet de Final Fantasy Brave Exvius sur mobile : War of the Visions… La liste est longue et devrait continuer à s’allonger pendant encore un moment… Ceci dit, l’un d’entre eux nous a particulièrement séduits et c’est Fae Tactics.

Si vous êtes un lecteur assidu, ce nom devrait vous être familier et c’est tout à fait normal puisque ce n’est pas la première fois que nous l’évoquons. La dernière apparition de ce nom dans nos colonnes remonte à avril, période durant laquelle le coronavirus confirmait son emprise sur l’Occident. Dès lors, le jeu, dont la sortie était pourtant imminente, se voyait décalé à une date ultérieure quelque part durant l’été.

L’attente trouve finalement son terme puisque Humble Games, l’éditeur du titre, nous balance un dernier trailer qui, en plus de récapituler la somme des expériences disponibles dans le jeu, révèle enfin la date de sortie que nous attendions tant. Si comme nous, vous attendiez fébrilement l’arrivée de Fae Tactics, vous serez ravi de savoir que vous pourrez vous offrir le titre dès le 31 juillet (soit à la toute fin du mois) sur PC via Steam et le Humble Store. Et qu’en est-il de ceux que ça n’intéresse pas ?

Vous êtes sérieux ? Mais regardez ce trailer ! Si on n’échappera pas au déjà-vu et si on se concentre sur l’histoire, son inspiration Final Fantasy Tactics mêlée avec une touche de créatures magiques (qui rappellera Pokémon à qui le veut) fait clairement mouche et ce n’est pas le pixel art qui lui retire de sa superbe. De plus, les animations sont léchées et le titre ne manque pas d’effets en tous genres pour tenter de véhiculer la violence des chocs ou simplement nous décrocher la mâchoire. Et puis, quelle bande-son ! En gros, le soft dégouline de charme et ça n’est pas pour nous déplaire.

Mais vous, êtes-vous séduit ? Allez-vous terminer l’été sur ce jeu ? Si votre réponse est oui, il vous faudra donc vous saisir de Fae Tactics sur Steam ou le Humble Store à partir du 31 juillet. Ajoutons que la version Switch est toujours à l’ordre du jour et devrait arriver un peu plus tard dans l’année.