Fae Tactics – Du retard et une démo pour le tactical-RPG

Les plus assidus lecteurs de ce site se souviendront peut-être y avoir déjà lu le nom de Fae Tactics. En effet, il y a presque 2 mois, alors que le tactical-RPG du studio Endless Fluff Games voyait sa sortie de plus en plus imminente malgré aucune date précise d’annoncée, l’on entreprenait sur ce site de vous présenter ce titre qui restait avare en informations. Puis les événements liés au COVID-19 débutèrent, entraînant dans l’industrie du jeu vidéo moult chamboulements et donc forcément des retards.

Ce qui nous amène à l’heure actuelle. C’est le début de l’été et Fae Tactics resurgit pendant “l’incroyable” PC Gaming Show du 13 juin pour annoncer sa sortie pour cet été 2020 sur Steam. Cela sans pour autant donner une date exacte. Une annonce, une fois de plus incertaine, qui s’accompagne d’un trailer.

Mais plus qu’un trailer, c’est une démo disponible gratuitement sur Steam qu’Endless Fluff Games offre aux joueurs impatients. Démo qui leurs permettra de découvrir le début de l’aventure au coté de Peony et des ses compagnons Chico et Payachin. Pendant prés d’une heure, l’on apprend, un combat après l’autre, les bases du gameplay. Des combinaisons entre les compétences des différents personnages à la bonne utilisation des faiblesses et résistances élémentaires, sans oublier l’invocation de créatures magiques appelés Faes pour nous assister en combats, cette démo fait office de véritable tutoriel complet.

Outre le gameplay, elle nous introduit également à la quête de Peony pour retrouver sa mère dans un monde fantastique où humains et Faes tentent difficilement de cohabiter. Enfin, elle charmera par ses graphismes en pixel art rappelant Final Fantasy Tactics Advance accompagnés d’une B.O aux sonorités à la fois enchanteresse et épique.

Bien que se révélant très classique pour un tactical-RPG, Fae Tactics est très appréciable et pourrait d’avantage charmer les néophytes du genre sans contenter les acharnés s’étant fait la main sur des titres plus pointus.

Enfin, une petite friandise pour les plus mélomanes. Les musiques de la démo sont disponible gratuitement à l’écoute sur Soundcloud et en téléchargement sur Bandcamp. Que voilà une mélodieuse introduction au travail du compositeur du jeu, Sam English. Les amateurs de musiques de Final Fantasy, Chrono Trigger et autres J-RPG devraient être ravis. Bonne écoute.

L’on rappellera qu’en plus de Steam et Humble Store, Fae Tactics est attendu sur la Switch. Mais hélas aucune information concernant son arrivée dans l’écurie Nintendo n’est disponible.