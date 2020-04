Guide TeamFight Tactics – Les bases pour bien commencer

Vous avez lancé TeamFight Tactics (TFT pour les intimes) et vous souhaiteriez un peu dompter la bête dont le côté aléatoire a trop tendance à punir vos fesses ? Eh bien c’est ce que l’on va essayer de faire ensemble dans ce guide du jeu en pleine ascension.

1. Introduction du jeu

TFT est un jeu free-to-play développé par Riot, et qui reprend le roster de son jeu phare League of Legend, pour des affrontements stratégiques basés sur de la création/gestion d’équipe. Vous affronterez ainsi chacun des 8 opposants jusqu’à ce que la vie de votre avatar soit vidée.

Tout le potentiel du jeu réside dans la diversité des personnages et des équipes réalisables. Vous pourrez customiser votre équipe jusqu’à la fin de la partie, via une sélection d’objet pouvant fusionner pour devenir plus puissants, et via une boutique permettant d’acheter des personnages moyennant quelques pièces d’or.

Contrairement à beaucoup de jeux mobiles, ici les achats sont purement cosmétiques, donc, vous ne pouvez vous en remettre qu’à vos qualités de stratège et à la chance pour réussir. Sur votre écran de jeu, il y a quelques paramètres importants à prendre en compte :

Votre avatar : Il n’encaisse des dégâts que si vous perdez. S’il meurt, c’est la fin. Vous pouvez le déplacer sur la carte afin de récupérer les bonus et PO qui y traînent.

Votre terrain : C’est là que se passe la guerre, mon commandant ! Disposez vos unités de manière ingénieuse pour contrecarrer les plans de l’adversaire. C’est aussi là que traîne le butin quand vous affrontez les monstres.

Le banc de touche : C’est l’endroit où vous pouvez stocker vos héros le temps de pouvoir les mettre sur le terrain, ou en attendant qu’ils prennent du niveau (voir onglet personnage).

La boutique : C’est là que vous pouvez acheter vos personnages.

2. Les personnages

Avant toute chose, il est très important de connaître chacun des personnages du jeu, afin de savoir comment les intégrer dans votre équipe. Pour ce faire, il existe un excellent site nommé tftactics.gg, sur lequel vous trouverez toute les informations détaillées sur les statistiques des héros. Quant à nous, abordons quelques notions importantes sur les Champions :

Il y a pour l’instant 51 Champions répartis en 5 niveaux de rareté et de puissance, différentiables par leur couleur (gris : commun 1 PO/ vert : rare 2PO/ bleu : très rare 3PO/ violet : ultra rare 4PO/ orange : rare comme un Leveinard : 5 PO). On les définira Tier 1 à Tier 5.

Chacun de ces Champions a un taux de drop bien précis en fonction du niveau de votre avatar. Ainsi, en late game, il sera plus compliqué d’obtenir un Champion du Tier 1 (1PO) que du Tier 5 !

L’intégralité du Pool des Champions est répartie entre les 8 joueurs selon ce barème : 39 exemplaires de chaque sorte de personnage du Tier 1/26 exemplaires pour le Tier 2 / 18 exemplaires pour le Tier 3 / 13 exemplaires pour le Tier 4 / 10 exemplaires pour le Tier 5.

Ainsi, si vous achetez par exemple 4 exemplaires de Graves (Tier 1), il n’en restera plus que 35 pour l’ensemble des autres joueurs.



Chaque fois que vous réunissez 3 versions d’un Champion, l’ensemble fusionne automatiquement pour faire passer le Champion au niveau 2. Et pour passer au niveau 3 il faudra 3 Champions de niveau 2. Ainsi pour faire simple 1 Champion niveau max = 9 achats de Champion niv 1.

Chaque Champion peut s’imbriquer dans différentes équipes, grâce notamment à deux faits à prendre en compte : les Origines et la Classe. Mais ça, on en parlera plus tard dans la partie Team.

3. Les objets

C’est sans aucun doute l’une des parties les plus compliquées à retenir de tête, puisqu’il n’y a aucun mémo dans le jeu (chose assez dommage d’ailleurs). Mais ne vous inquiétez pas, on va s’occuper de tirer tout ça au clair pour vous :

Tout d’abord la répartition, chaque joueur reçoit (virtuellement, dans les données statistiques du jeu) un “sac” d’objets, contenant deux exemplaires de chaque. Ensuite, à chaque affrontement contre les monstres, vous dropperez de manière complètement aléatoire certain d’entre eux, ce qui fait que techniquement, vous pouvez plus ou moins deviner quel objet vous obtiendrez en late game. Autre donnée à prendre en compte, à chaque Carrousel (vous savez, le moment ou vous tournez pour choisir un Champion) votre “sac” se garnit d’un exemplaire supplémentaire de chaque objet.

Abordons maintenant l’utilisation des objets. Afin de créer les items les plus puissants, il faudra fusionner les objets de base entre eux, et vous remarquerez vite que certains objets de base sont bien plus précieux que les autres. Encore une fois, on ne peut que vous renvoyer sur le site pour connaître l’ensemble des fusions possibles, pendant que j’aborde ici les meilleures combinaisons :

Force de la nature (fusion de deux spatules d’or) : C’est l’item surpuissant par excellence, puisqu’il vous permettra de mettre un personnage en plus sur le terrain.

Zéphyr (ceinture du géant + manteau du Négatron) : Envoie une tornade permettant de déloger un adversaire à l’opposé de votre zone pendant 7s, vous octroyant du temps pour taper le reste de la team.

Etreinte du Séraphin (fusion de deux larmes de la déesse) : C’est l’item parfait pour les personnages aux ultimes dévastateurs (Shaco par exemple), qui leur permet de quasi one-shot deux ennemis en 3s.

Gants du voleur (fusion de deux gants d’entraînement) : Permet d’avoir deux objets aléatoires en plus à chaque tour. C’est l’option bien cheap pour avoir du stuff.

Lame d’Infini (Glaive + gants d’entrainement) : Item nécessaire à tout tireur de loin, permettant de taper ultra fort grâce à un bon taux de critique.

4. Quelques conseils pour bien débuter

Regardez ce qu’achètent vos adversaires : Vous vous souvenez du fait qu’il n’y a qu’un nombre défini d’exemplaires du même Champion ? Eh bien c’est la raison pour laquelle il vous faut checker en permanence ce qu’achètent vos adversaires, afin de maximiser vos chances d’avoir vos Champions au stade 3.

Patientez : Parfois, le Roll (action de réinitialiser la boutique) peut être coûteux et inutile. Mieux vaut attendre la mort d’un adversaire pour que tout ses Champions réapparaissent dans le pool.

N’utilisez pas vos objets trop vite : TFT n’est pas un sprint. C’est une course de fond dans laquelle seule les meilleures unités/combinaisons peuvent vous permettre de faire top 1. Ainsi, gardez vos supers items pour vos unités qui carry.

Épargnez ! Oui, la formule parait étrange, mais saviez-vous que vous touchez des intérêts pour chaque dizaine de PO que vous possédez (1PO pour 10 à chaque tour). Parfois, il est bon de mettre de côté afin de récupérer quelques PO bienvenus.

Réfléchissez pendant le Carrousel : Essayez de privilégier l’équipement à l’unité, car l’équipement, lui, ne s’achète pas.

Enchaînez les victoires… ou les défaites. Oui, car dans les deux cas, vous gagnez des PO supplémentaires en cas de série. Et ce qui est plutôt pratique, c’est que vous savez déjà comment perdre, non ?(on aime se faire des amis ici).

Bien se positionner lors du 1er Carrousel : Vous souhaitez un Champion en particulier ? Au lieu de courir, calez vous juste au niveau de celui situé 3 emplacements derrière lui (au début), puis attendez. De rien.

Vous vous souvenez du Zéphyr ? Assignez-le à un héros, juste au début d’un combat, au moment où les unités apparaissent, afin de choisir votre victime. Malynx le lynx.

5. Quelques stratégies

Nous y voilà ! Maintenant que vous avez toutes les bases et les données, il ne reste plus qu’à combiner tout ça intelligemment, et de voir ce qu’il en ressort. C’est pas votre tasse de thé ? Pas de problos, on va vous filer un coup de main !

La technique du radin : Le but de cette stratégie est simple, économiser jusqu’à avoir 50 PO, afin de profiter des bonus d’intérêt. Combiné avec le montant alloué en cas de défaite ou victoire, cela vous assure un matelas confortable pour acheter les grosses unités et tout casser en late game. Une stratégie simple, mais qui requiert un sens du timing important, car oui, il ne faudra pas vous faire sortir non plus. Petit bonus : investissez sur Graves et Darius afin de récolter quelques PO grâce à leur passif de pirate.

Anti-jeu : Technique risquée, mais qui fait parfois ses preuves. Regarder sur quelles teams partent vos adversaires, puis acheter les unités qu’ils souhaitent. Dangereux, mais parfois utile. Après tout, pas besoin d’une grosse armure contre un ennemi qui n’a pas d’épée. À méditer.

L’acheteur : C’est presque l’anti-radin, mais concrètement, ici, vous achetez plusieurs Champions de Tier 3 différents afin de vous donner le choix plus tard de focus sur l’un d’entre eux. Vous économisez du Roll, et vous pouvez revendre au même prix les Champions achetés. De plus, acheter des Champions d’un Tier identique à celui souhaité augmente vos chances de tomber dessus. Mathématique !

Le perdant malin : C’est une stratégie qui vous permettra de grappiller peut-être une place lors de votre défaite. Lorsque votre Avatar commence à sentir le sapin, calez-le toujours derrière celui de l’adversaire, ainsi, vous gagnerez une précieuse seconde avant votre défaite, permettant de survivre plus longtemps qu’un autre perdant ne connaissant pas la technique.

Voilà, vous êtes désormais armé pour aller casser du Champions en bonne et due forme ! N’hésitez pas à nous notifier de vos remarques sur ce guide en commentaire, ou même à ajouter vos tactiques afin d’en faire profiter tout le monde. Et surtout, poncez bien !