Gears Tactics prépare le terrain avec son trailer de lancement

Dans l’ombre des grosses sorties, une licence de taille prépare doucement mais sûrement son retour. Gears Tactics est prêt à sortir les armes et dégaine son trailer de lancement. Une communication plus que nécessaire pour ce jeu un peu oublié des radars de par la décadence de sa saga, de l’actualité plus que difficile et du calendrier. Il est clairement difficile de passer après Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal ou encore Resident Evil 3.

Après cinq épisodes de qualité inégale, la série des Gears of War prend un virage risqué avec un épisode un peu spécial. Il s’agit déjà d’un spin-off, mais surtout Gears Tactics oublie le TPS pour adopter le genre stratégie au tour par tour (à la XCOM). Un pari osé, mais assez intéressant quand on se penche sur les premières images du jeu.

Déploiement prévu pour la fin du mois d’avril 2020

En à peine deux minutes de vidéo, tous les ingrédients reconnaissables de la série font surface : de la musique agressive, du sang à foison, de la vulgarité des personnages toujours plus badass et bien sûr la tronçonneuse. Gears Tactics ne semble pas oublier son identité et insiste sur les tonnes de possibilités concernant la personnalisation de l’équipe et des combattants, le tout sans microtransactions ! À vous de monter votre équipe en fonction de votre tactique et parmi cinq classes différentes (Vanguard, Sniper, Soutien, Eclaireur, Infanterie Lourde). Même si la stratégie est de mise, le jeu favorisera l’action et l’assaut.

Côté scénario, on y incarnera le père de Kait, l’héroïne de Gears 5, douze ans avant les événements de Gears of War, premier du nom. Le sergent Gabriel Diaz aura pour mission de supprimer un chef locuste au nom d’Ukkon.

La sortie de Gears Tactics est fixée au 28 avril 2020 sur Xbox One et PC. Le titre sera également inclus dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez naturellement compter sur nous pour vous livrer un test complet quelques jours après sa sortie officielle.