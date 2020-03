Fae Tactics – Du pixel art prêt à éclore ce printemps sur PC et Switch

Bien que discret depuis son annonce l’année dernière. Fae Tactics dévoile en vidéo son arrivée très prochaine sur PC et sur Switch !

Déjà présenté en 2019 via une vidéo d’annonce de Humble Bundle, c’est encore via une de leur vidéo, le “Humble Brag”, que l’on connait la sortie ce printemps 2020 de Fae Tactics sur PC via Humble Bundle et Steam. Mais également sur la Switch de Nintendo. Avec une sortie somme toute imminente et peu d’informations à son sujet, qu’y a t-il à savoir sur le nouveau jeu du studio Endless Fluff Games ?

Le studio new yorkais c’était déjà fait la main avec Legend of Fae et Valdis Story: Abyssal City, reliés respectivement aux genres du puzzle game et du beat’em all, tous les deux emprunts d’éléments de RPG. Avec Fae Tactics il s’aventure cette fois sur les territoires quadrillé du tactical-RPG.

C’est en compagnie de Peony, une jeune mage, que les joueurs pourront explorer case par case ce monde empli de magie et de danger. Car, il y a longtemps, le monde magique et le monde naturel furent séparés et les accès les reliant scellés. Aujourd’hui, le sceau s’est brisé et l’humanité a vu débarquer de nombreuses créatures magiques. Ces Faes comme on les appelle ne faisaient jusque là qu’arpenter l’imagination des hommes.

Dans un monde en ruine, Faes et humains tentent de se reconstruire. Hélas les tensions grandissantes entre les deux espèces annoncent un conflit encore plus dévastateur que celui qui a ravagé le monde. C’est donc avec les tensions raciales en toile de fond que se déroulera l’aventure de Peony et de la bande de gentils parias dont elle fera la rencontre. Un thème assez lourd qui tranche avec l’esthétique du titre.

Outre la dénominateur commun du RPG, les oeuvres du studio Endless Fluff Games arborent toutes une esthétique des plus adorables faite de personnages aux bouilles arrondies et de monstres beaucoup trop mignons. Fae Tactics ne déroge pas à la règle avec cette fois-ci, un monde 3D isométrique créé dans un pixel art fort chatoyant. Un choix visuel correspondant au type de gameplay du jeu, le tactical-RPG, et dépeignant très bien cet univers fantastique.

Le gameplay, lui, promet d’être proche de la plupart des tactical-RPG (malheureusement les informations sont rares). Il sera question de placer ses unités de manière stratégique, faire évoluer ses personnages en répartissant judicieusement ses points de compétences, maîtriser des sortilèges et utiliser l’élément adéquat afin de venir à bout des ennemis. D’ailleurs si ces ennemis sont des Faes il sera possible à l’instar des Pokémon de les capturer une fois vaincus afin qu’ils rejoignent l’équipe. Concernant l’exploration, Fae Tactics laissera au joueur le choix de faire face aux nombreux conflits du monde dans l’ordre qui lui plaira.

À moins d’une annonce prochaine de Humble Bundle, il faudra attendre sa sortie imminente pour en savoir plus sur Fae Tactics. Reste qu’avec un thème fort et sérieux, un gameplay reposant sur la collection de créature et des graphismes en pixel art du plus bel effet, Fae Tactics saura trouver son public. Nous confirmerons cela manette en main sur PC via Humble Bundle et Steam, mais également sur Switch. En attendant vous pouvez toujours découvrir Fae Tactics dans ce “Humble Brag”.