War of the Visions – Le nouveau Final Fantasy Tactics ?

Square Enix revient au tactical avec War of the Visions, on a hâte d’y goûter !

Souvenez-vous, en 2015 était lancé sur Android et iOS Final Fantasy Brave Exvius, un spin-off de la célèbre saga de Square Enix, qui a depuis été téléchargé un nombre incalculable de fois et pèse plusieurs millions de dollars par mois sur les deux plateformes dans le monde entier. War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, de son nom complet, se déroule comme son nom l’indique dans le même univers, mais plusieurs milliers d’années avant les événements narrés dans FFBE.

Seulement, là où Brave Exvius constituait un RPG au tour par tour classique chez Square Enix, War of the Visions, lui, emprunte la voie du tactical pavée initialement par Final Fantasy Tactics sur PlayStation, puis par ses dérivés ensuite. On y retrouve le monde de Lapis comme dans son prédécesseur, un monde où les Cristaux, élément important du lore FF, permettent l’usage de Visions, manifestations physiques des esprits de grands guerriers venus d’époques et d’univers différents. Bien évidemment, tout ceci est utilisé pour combattre, et l’on a de nouveau affaire à des royaumes qui se déchirent, comme dans Final Fantasy Tactics.

Le jeu promet une quête longue et palpitante ainsi que moult quêtes secondaires. En 3D, il se manie toutefois comme tout bon tactical qui se respecte, avec des classes, des jobs, de la magie, les dénivellements du terrain à prendre en compte pour se retrouver à son avantage, et bien entendu, free-to-play oblige, un aspect gacha devenu la norme sur mobile. Conçu pour le mobile, War of the Visions offre un gameplay idéalement adapté au tactile.

Niveau personnel, on retrouve entre autres le grand Amano au logo, l’illustration est réalisée par Isamu Kamikokuryo (FF X, XII, XII, XV, etc.) et Noriyasu Agematsu (Wild Arms, Chaos Rings, Brave Exvius, etc.) s’attèle à la musique. Ce ne sont là que quelques noms bien connus parmi l’équipe derrière cette nouvelle itération.

En précommande depuis un certain temps (ce qui vous octroiera des bonus de départ si vous aviez signé), il est désormais disponible dès ce jour, mercredi 25 mars, sur iOS et Android. À l’heure où sont écrites ces lignes, le jeu est téléchargeable, mais les serveurs toujours en maintenance ; patience, mes amis, ça va venir très vite dans la journée !

PS : Le jeu bénéficie de sous-titres français !