Disgaea 6: Defiance of Destiny – Un story trailer pour l’aventure de Zed

Annoncé lors du Nintendo Direct Mini du mois de septembre dernier, Disgaea 6: Defiance of Destiny revient faire parler de lui à travers un nouveau trailer consacré à l’histoire de ce nouveau titre déjanté et nous apporte de plus amples informations sur le gameplay, notamment sur l’Ultra-Réincarnation jusqu’alors plutôt énigmatique.

Ce nouveau story trailer nous plonge directement dans l’ambiance de ce sixième opus nous montrant le personnage principal, un jeune zombie nommé Zed ayant réussi à défaire le Death-tructor Divin dans le Netherworld, qui souhaite raconter cette véritable épopée à laquelle personne ne semble prêt à croire.

Pour venir à bout de sa quête, Zed sera rejoint par différents personnages lors de sa quête comme par exemple sa sœur Bieko ou encore Cerbère, un étrange chien zombie. Il devra également apprendre à maitriser les pouvoirs de l’Ultra-Réincarnation, une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter grandement votre aventure.

En effet, cette nouvelle capacité vous rend tous simplement immortel. Ainsi, si un combat tourne mal, il vous suffira d’utiliser l’Ultra-Réincarnation pour revenir à la vie encore plus puissant et recommencer le combat jusqu’à atteindre la victoire. NIS America nous dévoile aussi certaines fonctionnalités de gameplay pour le combat comme Auto, Réessayer et Rejouer, sans nous en dévoiler d’avantage sur leur utilités.

Le studio Nippon Ichi Software cherche à apporter une prise en main facile afin de satisfaire les nouveaux arrivants mais aussi les fans de la licence. Ainsi, Disgaea 6: Defiance of Destiny semble plus facile, les modèles 3D devraient faciliter votre arrivé dans ce Tactical-RPG qui aura réussi à se renouveler pour attirer au fil des ans de nouveaux joueurs.

Le jeu est toujours disponible en précommande avec notamment la Unrelenting Edition, comprenant le jeu sur Nintendo Switch, le mini artbook Behind the Seams ainsi que la bande-son au format numérique Defiance of Dissonance. On rappel également que Disgaea 6: Defiance of Destiny sera disponible à partir de l’été 2021 et sera une exclusivité Switch en Europe, en attendant d’éventuelles versions sur d’autres plateformes.