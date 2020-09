Disgaea 6: Defiance of Destiny s’annonce exclusivement sur Switch

On ne va pas se mentir, Capcom a clairement brillé durant le dernier Nintendo Direct Mini dédié aux partenaires tiers. Mais dans l’ombre des deux opus Monster Hunter fraîchement annoncés, un autre jeu a su attirer notre attention. Il s’agit d’une licence assez connue et qui fait autorité dans le petit monde du T-RPG (Tactical RPG). Faites place à Disgaea 6: Defiance of Destiny et son ambiance déjantée !

Abandonnez toute logique, ce nouvel épisode semble pousser les limites du délire encore plus loin, annonçant un niveau max des personnages à 99 999 999, et des points de dommage qui peuvent dépasser l’entendement, n’est-ce pas Jérôme ? Bref, Disgaea 6: Defiance of Destiny semble pleinement jouer la carte de la dérision.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, les graphismes sont en 3D, un atout qui fait nettement la différence apportant un certain dynamisme plus que bienvenu dans les animations.

Ce sixième opus met en scène un petit zombie nommé Zed au plus bas du Netherworld. Une fois n’est pas coutume, le Dieu de la Destruction menace de détruire le monde. Zed doit alors apprendre à exploiter sa capacité unique de Super Réincarnation (fonctionnalité à définir) pour résister à cette menace d’outre-tombe.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sera une exclusivité Nintendo Switch, du moins en Europe, car le jeu aura une version PlayStation 4 au Japon. Néanmoins, on peut aisément imaginer qu’il finira par arriver par chez nous sur d’autres supports une fois le contrat avec Nintendo terminé, l’éditeur NIS America s’est montré très évasif sur ce point, information à confirmer donc.

Disgaea 6: Defiance of Destiny est prévu pour l’été 2021, sans date de sortie précise. Il est déjà précommandable sur le site officiel de l’éditeur dans une version limitée du plus bel effet. Le coffret collector contient :