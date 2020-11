Poison Control – Un monde empoisonné nous attend l’année prochaine

En juin dernier, le studio Nippon Ichi Software présentait son nouveau titre, Shoujo Jigoku no Doku Musume, au pays du soleil levant. Et pour celles et ceux qui apprécient l’œuvre du studio, ce nouveau jeu sera disponible en Europe dès l’année prochaine sous le nom de Poison Control, un mélange entre RPG et jeu de tir à la troisième personne.

Plongez dans un monde toxique dans lequel un étrange mal sévit et emprisonne les esprits dans des représentation empoisonnées de leur désespoir. Poisonette et son Âme-Sœur seront les seuls à pouvoir percer ce mystère et aider les âmes déchues à s’enfuir des Belles’ Hells en purifiant les zones toxiques qu’ils rencontreront.

Poison Control nous propose un gameplay basé sur la collaboration entre ces deux personnages. Ainsi, Poisonette sera capable d’absorber le poison qui entoure les ennemis et son Âme-Sœur, équipée d’une arme à feu, leur portera le coup de grâce. De plus, il sera possible de débloquer de nouvelles armes et d’améliorer les statistiques des personnages grâce aux choix que vous ferez durant les dialogues.

Selon le studio NIS, le jeu portera sur la rédemption et nous proposera une histoire à l’humour noir. De plus, en voyant les images tirées du jeu présentes dans le trailer, on se laisse charmer par la direction artistiques du titre, loin des précédents travaux du studio tels que Penny-Punching Princess ou encore The Princess Guide.

Il nous est possible de précommander dès maintenant la Contaminated Edition comprenant le jeu, un mini art-book ainsi qu’un extrait de la bande originale sous forme d’un code de téléchargement numérique. Une Limited Edition bien plus complète semble être disponible seulement pour la version anglaise du jeu.

Poison Control sortira le 16 avril 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch pour notre plus grand plaisir. Le jeu comportera une traduction française pour les sous-titres tandis que les voix resteront en version originale. On vous laisse profiter du trailer et nous vous tiendrons informé de notre avis sur le potentiel de ce nouveau titre d’un studio qui a déjà fais ses preuves par le passé.