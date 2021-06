Game & Watch: The Legend of Zelda – Mini-console pour une grande fête

Cela a été répété presque jusqu’à l’écœurement cette année, mais 2021 marque les 35 ans de la licence The Legend of Zelda. Étant une figure majeure de l’écurie Nintendo, mais également de l’industrie du jeu vidéo, les fans n’ont eu de cesse de rappeler avec insistance à Big N qu’ils attendaient que la firme célèbre cet événement comme il se doit, demandes auxquelles le Japonais a répondu avec l’annonce d’un portage HD de Skyward Sword (l’épisode Wii sorti en 2011). Pas assez ? Oui, Mario pour ses 35 ans, lui, il a eu une compilation, un jeu en ligne et une Game & Watch. Et alors ?

Rassurez-vous, la série n’aura pas droit à moins. Effectivement, Nintendo aura pris son temps, mais il aura enfin confirmé ne pas avoir oublié l’anniversaire de Link, Zelda et Ganon. Et pour le prouver, quoi de mieux que de lui offrir la chance de terminer cette présentation avec un coup d’éclat. Et quel coup d’éclat ! La série a enfin offert à ses fans un premier aperçu de la suite tant attendue de Breath of the Wild, mais également d’une petite surprise pour les fans. Oh ! Une compilation ? Non ! Enfin si… Bon : oui, et non… Comme pour le plombier, la série va avoir droit à sa propre Game & Watch : la dorée et rutilante Game & Watch: The Legend of Zelda.

Cependant, cette version de la mini-console se démarque de la version de l’an dernier sur bien des points. Si elle propose bien entendu les fonctions horloge et minuteur (déjà présentes sur l’édition anniversaire Super Mario Bros.), elle s’en distingue en incluant cette fois trois jeux au lieu d’un. Effectivement, si l’édition 2020 ne comprenait que Super Mario Bros. 1er du nom (et des mini-jeux propres à la machine), cette version rendant hommage aux aventures dans Hyrule comprendra The Legend of Zelda 1 et 2, mais aussi Link’s Awakening. Une bien belle surprise pour les amateurs d’objets de collection.

Voilà, vous l’aurez attendue l’annonce du collectible pour les 35 ans de cette illustre série, la voilà ! Cette Game & Watch: The Legend of Zelda sortira chez nous le 12 novembre, pile à temps pour trouver sa place sous les sapins des fans des Hyliens. Vous attendiez autre chose ? Que vouliez-vous pour les 35 ans de The Legend of Zelda ?